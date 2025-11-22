モーニング娘。の初代メンバーとして活躍した福田明日香（40）が、双極性障害を患っていることを明かした。

【映像】入院やキャバクラ勤務について語る福田明日香

福田は20日に配信したInstagramライブの冒頭で、入院中であることを告白。「もう復活できないかもしれないですね私はね。今年活動を再開しようとしていたんですけど、夏ぐらいに体調を崩して。何で入院しているかっていうと、双極性障害で入院しているんですよ」と近況を報告した。

福田明日香、キャバクラ勤務について語る

また、夏頃にキャバクラで1カ月間ほど働いていたそうだが、「キャバクラっていう世界って奥が深いなと思ってしばらくやりたいなと思っていたんですけど倒れちゃったじゃないですか。そろそろ退院できるんですけど働いていたところにご連絡したら『私ってもう除籍されていますか』と聞いたんですけれど『はい』ということで、除籍されていました」と明かした。

福田の告白にファンからは、「無理なさらずに」「復活待ってます！」などのコメントが寄せられている。

1997年に結成したモーニング娘。初代メンバーとして活躍するも、1999年1月に学業に専念するためグループを卒業した福田。私生活では、2015年4月に一般男性と結婚し、翌年の2月に第1子を出産するも7月に離婚。2021年11月に再婚を発表し、翌年4月に協議離婚を報告していた。（『ABEMA NEWS』より）