¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®ÀÆÍ´Êå»á¡¡°û¿©¤ÈÌîµå¤ÎàÆóÅáÎ®á¤ËÄ©ÀïÃæ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Ô¤¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë·Á¤ò¡×
¡¡°û¿©¤ÈÌîµå¡¢ÆóÅáÎ®¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤àÃË¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç°éÀ®½Ð¿È¼ÔÂè£±¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¾¾Ãæ£²À¤¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿º¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤À¤Ã¤¿¾®ÀÆÍ´Êå¡Ê£´£²¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¤Çµí¥¿¥óÀìÌçÅ¹¤ò±Ä¤ß¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°éÀ®¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¸½Ìò»þÂå¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡¢Í£°ì¤Î¤ì¤ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÃË¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡½¡½¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ïº£¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¤Ç°é¤Á¡¢¾®£²¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¾®£³¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤ÏÌ¾Ìç¡¦£Ð£Ì³Ø±à¤Ø¡£Æ±´ü¤Ïº£¹¾ÉÒ¹¸¡¢ºù°æ¹Âç¡¢Ä«°æ½¨¼ù¤éÁ´¹ñ¶è¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¿ÍÀ¸¤Î´ðÈ×¡×¤È¸ì¤ë¸·¤·¤¤£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê³Ø¤·¤¿ÅìÇÀÂçÀ¸Êª»º¶È³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢£³Ç¯»þ¤Ëµ¤¤Î´Ë¤ß¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ö£³¡¢£´¤«·î¤â´³¤µ¤ì¤¿¡×¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¶»¤ËÉå¤é¤º¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö°ìÈÖÁá¤¯Íè¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ëµ¢¤ë¼«Ê¬¤ËÊÑ¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤³¤Î»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¤¬¸å¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅØÎÏ¤Ï¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¸µÇ¯¤Î£²£°£°£µÇ¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°éÀ®£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï°éÀ®½Ð¿È¼ÔÂè£±¹æËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¼çË¤¡¦¾¾Ãæ¿®É§¡Ê¸½ÃæÆüÂÇ·âÅý³ç¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥¢¥à¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢½àÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤È¾¡Éé¤Ø¤Î»ÑÀª¤òµÛ¼ý¡£¾¾Ãæ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿À¸Í¤Î¡Ö¤¿¤óÊ¿¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢°úÂà¸å¤ÎÂèÆó¤ÎÆ»¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢ÀçÂæ¤Ç£±Ç¯´ÖÆ¯¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿À¸Í¤Î¡Ö¤¿¤óÊ¿¡×¤ÇËÜ³Ê½¤¹Ô¤Ø¡£¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¡ØÁ´Éô¶µ¤¨¤ë¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£»Å¹þ¤ß¡¢Æù¤Î°·¤¤¡½¡½µí¥¿¥ó°ìËç¤Ë½É¤ëµ»½Ñ¤ò£³Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢¤Î¤ì¤óÊ¬¤±¤òµö¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¡¢Ê¡²¬¤Ç¡ÖÇîÂ¿µí¤ä¡¡¤¿¤óÊ¿¡×¤ò³«¶È¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇµÒÂ¤¬¿¤Ó¤º¡Ö£²¡¢£³Æü¥Î¡¼¥²¥¹¥È¤ÎÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ä¤Ö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¿ßË¼¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢»Å¹þ¤ß¤ÎÀºÅÙ¤òËá¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¾ïÏ¢¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤ëµÒ¤âÁý²Ã¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖËÜÅ¹¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤Î¤ì¤ó¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ì¤Ê¤¤¡×¡£°·¤¦µí¥¿¥ó¤Ï¡¢º´²ì¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÀºÆù¶È¼Ô¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¸·ÁªÉô°Ì¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤É¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤è¤ê¡¢Ã¯¤¬ÌÜÍø¤¤·¤¿¤«¤¬Âç»ö¡×¡£¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ÑÀª¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£ºÊ¤âÈËË»´ü¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢É×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤È¤Î±ï¤âÂ³¤¯¡££²£µÇ¯¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÇÏ¸¶¹§¹À£Ç£Í¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö²¶¤Ç¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤»Ò¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¡£½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢Íèµ¨¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤È£Î£Ð£Â¤Ø¤ÎÁª¼êÇÚ½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥ß¥¹¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤±¤Ï¥À¥á¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤éÁ´Á³¤¤¤¤¡×¡£·¿¤Ë¤Ï¤á¤º¡¢¸ÄÀ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¼åÅÀ¤À¤±¤òÀ°¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÅ¹¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤·¡¢¹â¹»À¸°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤â»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Ô¤¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë·Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡½¡½Æó¤Ä¤Î¸½¾ì¤ò»ý¤ÄÀ¸¤Êý¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿¼¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¡£