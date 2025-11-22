フジ、心を動かす名作ドラマ80超タイトル一挙無料配信「リッチマン、プアウーマン」「教場」など【一覧】
【モデルプレス＝2025/11/22】フジテレビは、11月21日から2026年1月16日まで、80タイトルを超える新旧ドラマをTVer・FODで順次無料配信する『フジドラWinter』キャンペーンを実施する。
【写真】「１１９エマージェンシーコール」話題となったカウントダウン投稿
『１１９エマージェンシーコール』、『うちの弁護士は手がかかる』、『ミステリと言う勿れ』、『教場』シリーズなど近年の話題作に加え、『最後から二番目の恋』、『リッチマン、プアウーマン』といった心に残る名作まで、世代やジャンルを超えて楽しめるラインナップが勢ぞろい。さらに、第35回ヤングシナリオ大賞受賞作『高額当選しちゃいました』をはじめ、歴代受賞作品も多数配信。今回無料配信する全作品はFODプレミアムでも視聴可能。FODプレミアムでは過去の名作から最新作、話題作まで、8万本以上のコンテンツを好きな時間に、好きなだけ楽しめる。“自宅時間”が増えるこの季節、フジテレビドラマの魅力を再発見する冬に。『フジドラWinter』のラインナップや配信期間の詳細は、フジテレビ公式サイト内の特集ページで公開。メインビジュアルや内容紹介、出演者情報も掲載されている。（modelpress編集部）
【実施期間】2025年11月21日（金）〜2026年１月16日（金）23時59分
【配信プラットフォーム】TVer・FOD
【概要】フジテレビの新旧ドラマ80タイトル超をTVer・FODで順次無料配信
※配信期間は作品によって異なる。
【配信作品】
【現在放送中のドラマ】
絶対零度〜情報犯罪緊急操作〜 毎週（月）21時から放送中
新東京水上警察 毎週（火）21時から放送中
もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 毎週（水）22時から放送中
小さい頃は、神様がいて 毎週（木）22時から放送中
【11月21日（金）配信開始】
ミステリと言う勿れ（2022年）
最後から二番目の恋（2012年）
【11月22日（土）配信開始】
のだめカンタービレ（2006年）
PICU 小児集中治療室（2022年）
イチケイのカラス（2021年）
リッチマン、プアウーマン（2012年）
【11月23日（日）配信開始】
監察医 朝顔（2019年）
【11月26日（水）配信開始】
家族ゲーム（2013年）
【11月28日（金）配信開始】
オーバー・タイム（1999年）
ラブコンプレックス（2000年）
スタンドUPスタート（2023年）
アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋（2020年）
お水の花道〜女30歳ガケップチ〜（1999年）
【11月29日（土）配信開始】
ナースのお仕事3（2000年）
ルパンの娘（シーズン1）（2019年）
アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜（2021年）
ニューヨーク恋物語（1988年）
素晴らしきかな人生（1993年）
教場（2020年）
【11月30日（日）配信開始】
ビーチボーイズ（1997年）
ビター・ブラッド〜最悪で最強の親子刑事〜（2014年）
ナンバMG5（2022年）
ブルーモーメント（2024年）
バージンロード（1997年）
【12月5日（金）配信開始】
失恋ショコラティエ（2014年）
王様のレストラン（1995年）
振り返れば奴がいる（1993年）
人は見た目が100パーセント（2017年）
【12月6日（土）配信開始】
知ってるワイフ（2021年）
マルモのおきて（2011年）
ランチの女王（2002年）
ミス・パイロット（2013年）
dinner（2013年）
１１９エマージェンシーコール（2025年）
【12月７日（日）配信開始】
うちの弁護士は手がかかる（2023年）
BOSS（2009年）
ラスト・フレンズ（2008年）
コンフィデンスマンJP（2018年）
全開ガール（2011年）
教場II（2021年）
【12月12日（金）配信開始】
プロポーズ大作戦（2007年）
いちばんすきな花（2023年）
嘘解きレトリック（2024年）
HOPE〜期待ゼロの新入社員〜（2016年）
【12月13日（土）配信開始】
恋仲（2015年）
オクラ〜迷宮入り事件捜査〜（2024年）
元彼の遺言状（2022年）
366日（2024年）
【12月14日（日）配信開始】
ナイト・ドクター（2021年）
ストロベリーナイト（2010年）
やんごとなき一族（2022年）
風間公親−教場０−（2023年）
【12月19日（金）配信開始】
警視庁いきもの係（2017年）
残念な夫。（2015年）
遅咲きのヒマワリ〜ボクの人生、リニューアル〜（2012年）
TOKYOコントロール 東京航空交通管制部（2011年）
パリピ孔明（2023年）
【12月20日（土）配信開始】
のだめカンタービレ in ヨーロッパ（2008年）
ファーストクラス（2014年）
【ヤングシナリオ大賞関連作品12月5日（金）配信開始】
時には母のない子のように（第2回／1990年）
アンプラグド（unplugged）（第17回／2005年）
さよならロビンソンクルーソー（第22回／2010年）
超限定能力（第27回／2015年）
リフレイン（第29回／2017年）
ココア（第30回／2019年）
パニックコマーシャル（第31回／2020年）
サロガシー（第32回／2021年）
踊り場にて（第33回／2022年）
瑠璃も玻璃も照らせば光る（第34回／2023年）
高額当選しちゃいました（第35回／2024年）
最寄りのユートピア（2024年）
【Not Sponsored 記事】
