料理系筋肉インフルエンサー・ハルク君、結婚を発表 お相手は「一般女性で看護師」和装姿での2ショットも
【モデルプレス＝2025/11/22】“料理系筋肉インフルエンサー”のハルク君（28）が21日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。
【写真】結婚発表の28歳人気インフルエンサー、妻と密着
ハルク君は「この度わたくしハルク君、一般女性で看護師の方と結婚いたしました」と報告。「人生でこんなに大切に思える人に出会わせてもらえたことも、皆様がいつも背中を押してくれたからだと感じています。これからは夫として、そして一人の人間として、真っ直ぐに誠実に、世の中に良い影響を届けていけるよう努力してまいります」とつづっている。
投稿では、和装姿のハルク君が妻をお姫様抱っこする様子や2人がカメラに向かって指輪をアピールする自撮りショットなどが披露されている。なお、同日にハルク君のYouTubeチャンネルにて投稿された動画では、ハルク君がプロポーズする様子も公開されており、動画内では「一生をかけて、彼女の幸せを守り、笑顔と雪を届け続けます」と熱い思いをつづったテロップで締めくくられている。
ハルク君はTikTokやYouTubeを中心に活動するインフルエンサー。大柄な体格を活かした彼が作るダイナミックな手料理や大食い動画などが反響を呼んでおり、TikTokでは120万人以上のフォロワー、YouTubeでは84万人の登録者数を誇る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の28歳人気インフルエンサー、妻と密着
◆ハルク君、結婚を発表
ハルク君は「この度わたくしハルク君、一般女性で看護師の方と結婚いたしました」と報告。「人生でこんなに大切に思える人に出会わせてもらえたことも、皆様がいつも背中を押してくれたからだと感じています。これからは夫として、そして一人の人間として、真っ直ぐに誠実に、世の中に良い影響を届けていけるよう努力してまいります」とつづっている。
◆料理系筋肉インフルエンサー・ハルク君
ハルク君はTikTokやYouTubeを中心に活動するインフルエンサー。大柄な体格を活かした彼が作るダイナミックな手料理や大食い動画などが反響を呼んでおり、TikTokでは120万人以上のフォロワー、YouTubeでは84万人の登録者数を誇る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】