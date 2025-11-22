夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第43回は、講談師・神田松鯉さんです。言わずと知れた神田伯山の師匠です。知られざる師弟関係の秘話を明かします。

【写真を見る】人間国宝の松鯉師匠が「自分の弟子ながら感心した」とべた褒めする講談界の人気者

ロングヘアだった頃も

これまで多くの有名人や著名人をインタビューしてきたが、人間国宝は三代目神田松鯉師匠（83）だけだ。師匠に話を伺うことができたのは、師匠と旧知の女性ライターの紹介で、原稿も毎回、彼女にお願いした。

自分に厳しく、弟子には優しい（日本講談協会の公式HPより）

師匠が人間国宝になったのは2019年。講談では六代目一龍齋貞水に続いて二人目。人間国宝の取材が初めてなら取材後や高座の鑑賞後、お約束のように一献となるのも松鯉師匠だけである。酒はとにかく強い。師匠と女性ライターと3人で2合徳利4、5本は楽勝ペース。こちらがちょっとでも手を緩めると師匠に「もっといきましょうよ」とハッパをかけられる。話が面白いから場も華やぐ。

「涙と笑いの酒人生」「生きるクスリ」といったテーマでは「私の場合、毎晩のお米のジュースが主食」とか「酒が主食だからご飯は人の半分」と語った。

松鯉師匠といえば、落語や講談で人気者になった六代目神田伯山（42）の師匠として注目されるようになったと一般的には思われているが、講談の世界では第一人者にして実力者であり、今もトリを務め、第一線で活躍している大物講談師である。

都内の演芸場の前を通る際にプログラムを見ると、師匠の名前が最後にあることも多い。現役バリバリなのはすごい。

その話も示唆に富んだものばかり。コロナ下の20年に担当した連載のタイトルを「講談 ブーム再来の舞台裏」としたのは、戦後の講談ブームは64年東京五輪当時にまでさかのぼることから。ヒゲの一鶴こと、田辺一鶴が新作講談で人気になり、その活躍で広く講談が知られるようになったが、結局、一過性で終わってしまった。

その理由は、派手な一鶴へのねたみもあったろうし、講談の基本である古典、それも連続物をやらなかったため、寄席に出かけたファンが戸惑ったり、がっかりしたり……ということも理由だったようだ。

そこで松鯉師匠が目指したのが連続もの。二つ目に昇進した頃（73年）は「徳川天一坊」をやった。その当時の髪型は、今からは想像もつかないロングヘア。「秘蔵写真」というテーマで伺ったことがあるが、それを見た立川談志に「おめぇはそのヘアスタイルで売りゃいいんだよ」と励まされたという。

弟子に優しく自分に厳しい

他人に厳しく、自分に甘いのはどの世界でも共通だが、師匠はその真逆で弟子に優しく自分に厳しい。とくに芸に対する姿勢、言葉には唸らされる。例えば、

「道楽商売をやっているんだから、つねにときめきだけは失わないようにしたいですね。芸の厳しさに挑戦し続けるのもときめきです」

まさに名人の至言！ 今も台本は棒線や書き込みでいっぱいだという。

そして、芸事でさらなる上を目指す人にとって胸に響くのが次の言葉。

「『発展のないところに伝統はない』という格言があります……時代は変わりますし、自分のキャリアや肉体も変わるわけですから」

そんな教えを守っているのが愛弟子の伯山だ。彼は新作をおどけてやっていると思っている向きも中にはいると思うが、標榜しているのは師匠と同じ、古典の連続もの。

ここからが本題の師弟愛である。その関係は、微笑ましいの一言に尽きる。

人気者の伯山は普段から「うちの師匠は優しい」と口にしているのだが、これに対して師匠はこう言った。

「『男は優しくなければ生きている資格がない』というのがレイモンド・チャンドラーの名言です。伯山は何かというと、『師匠、師匠』と相談してきます」

師匠は孝行息子ならぬ孝行弟子を「あの子」と呼ぶことも多い。師弟で小学生相手に高座をやったことがあった。伯山が受け狙いの新作ものではなく、古典ものをやったのだが、ドーンと受けたという。

「つかみがうまいんでしょうね。あの子のような講談師を見たことはなかったですね。天才なのか、あの子が人知れず努力をしているのかわかりませんが、自分の弟子ながら感心してしまいました」

「頑張ってやってきた甲斐がありました」

とにかく、伯山のことをよく見ている。

「元々講談は連続ものがバックボーンにあるとの私の主張を継承して、松之丞（現・伯山）がやるようになった。それに彼のパワフルな講釈と演技があって若い人に響いたのでしょうね」

「伯山も勉強しながら工夫しています。私が教えたネタを最初は教わった通りにやりますが、だんだん自分のものに替えていく。そして最終的に個性で自分の芸を作りあげるのです」

そして、「彼の功績は大きい。業界が栄えると講釈師一人一人に影響する。最近は講談界が蘇って、活力が備わってきました」と褒めそやすのである。

松鯉師匠の心境はというと、こうだ。

「数年前まではこんなもんで終わるのかなと思っていたけど、頑張ってやってきた甲斐がありました」

「もっといきましょうよ」と勧められる、松鯉師匠との一献が楽しみになる。

