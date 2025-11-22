フォークデュオ・ゆずの公式サイトが２２日に更新され、１２月に予定していたアジアツアー「ＹＵＺＵ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ２０２５ ＧＥＴ ＢＡＣＫ」の全公演中止を発表した。

中止となったのは、１２月３日の香港公演、同６日の上海公演、同８日の台北公演。「払い戻し方法および期間につきましては、現在調整中です。詳細が決まり次第、公式サイトおよび各チケット販売ページにてご案内いたします。チケットはご案内まで大切に保管いただきますようお願いいたします」と伝え、「本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづられた。

日中関係の緊張が続いており、日本人アーティストや芸人などの海外公演やイベントが中止となる事態が相次いでいる。グローバルボーイズグループ・ＪＯ１（ジェイオーワン）は今月２８日に中国・広州で開催する予定だったファンイベントが中止に。「不可抗力の影響で」と理由を説明している。また吉本興業は、今月２０日から２２日に中国・上海で開催中の「第１１回上海コメディフェスティバル」における「よしもとコメディスペシャル」全４公演の中止を発表した。

【全文】

「ＹＵＺＵ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ２０２５ ＧＥＴ ＢＡＣＫ」全公演中止のお知らせ

平素よりゆずを応援いただきまして、誠にありがとうございます。

１２月に開催を予定しておりました「ＹＵＺＵ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ２０２５ ＧＥＴ ＢＡＣＫ」につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました。

＜中止公演＞

２０２５年１２月３日（水） 香港・ＡＸＡ Ｄｒｅａｍｌａｎｄ

２０２５年１２月６日（土） 上海・Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｍｕｓｉｃ Ｐａｒｋ

２０２５年１２月８日（月） 台北・Ｚｅｐｐ Ｎｅｗ Ｔａｉｐｅｉ

＜チケットの返金・払い戻しについて＞

払い戻し方法および期間につきましては、現在調整中です。詳細が決まり次第、公式サイトおよび各チケット販売ページにてご案内いたします。チケットはご案内まで大切に保管いただきますようお願いいたします。

本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。