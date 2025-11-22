大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が「高市総理に立ちはだかる問題ＳＰ！！」として２２日、放送された。

番組は「持たず、つくらず、持ち込ませず」の「非核三原則」を堅持するかを巡り、高市首相が１１日に「私から申し上げる段階ではない」と述べ、明言を避けた話題を取り上げた。

元統合幕僚長の河野克俊氏は「アメリカに守ってもらう時代は終わった」とフリップを掲出。日本の抑止力を高めるため「持ち込んでもらって『あとはご勝手にどうぞ』ではなく、打つか打たないかについて日本の意思も入れるという仕組みを作る。そういう意味の核シェアリングをやるべきじゃないか」と主張。「持ち込ませず」の部分を放棄して、米国と積極的に核シェアリングをすべきだとした。

これを受けてタレントのフィフィは以下のように述べた。

「アメリカは今、自分たちでも『防衛力を上げろ』っていうふうに、日本にプレッシャーを少し迫っているような気がするんですね。私見てると」

日本の防衛力強化は米国も望んでいるとの考えを示した。