人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）が21日、自身のインスタグラムを更新し、現在の体調について報告した。

PUFFYは14日、公式サイトで大貫の体調不良により、16日に新潟県で開催された音楽フェス「BUN BUN PARADE 2025」について「大貫亜美が体調不良となり、医師の診断のもと、現時点で万全な状態での出演が難しいため、出演をキャンセルとさせていただきます」と出演キャンセルを報告。「主催者の皆様、関係各所の皆様、そして何よりライブを楽しみにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたします事を心より深くお詫び申し上げます」と謝罪していた。

この日、大貫は「この度は体調不良によりたくさんの方にご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした」と謝罪。「変動はあるものの回復に向かっていると思います」と現状について明かした。

「12月のワンマンライブは、やる気元気大貫で頑張ります！」と前向きにつづった。

ハッシュタグで「#puffy」「#由美じゃないほう」「#体調不良なほう」「#やる気元気大貫」「#ピンチを救ってくれた」「#okamotosショウくん本当にありがとう」「#助けてくれた全てのみなさんありがとう」などと記した。