¡¡¡Ú¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè2Àï¤Ï21Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬13ÉÃ60¤Ç7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£µÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤Ï8°Ì¡¢»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï10°Ì¡£¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬1Ê¬12ÉÃ36¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¾®ÅçÎÉÂÀ¡Ê¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë¤Ï1Ê¬7ÉÃ37¤Î9°Ì¡¢Ìî¡¹Â¼ÂÀÍÛ¡ÊÇî»ü²ñ¡Ë¤Ï10°Ì¡£¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥È¥ë¥Ä¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï³Ê²¼¤ÎB¥¯¥é¥¹¤Î3000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢4Ê¬0ÉÃ99¤Ç9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£