“米作りに励む”ゆず・北川悠仁、稲刈りを報告 立派に育った稲に「凄い」「素晴らしいです！」の声
音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。自身が育てた稲を収穫する様子を披露した。
【写真】豊作！“米作りに励む”ゆず・北川悠仁の稲刈りショット
5月に「初めて田植えに挑戦してから、今年で3年目」と、3度目の田植えを報告していた北川。この日は「春に田植えした苗がすくすく育ち、この秋ついに稲刈りをしてきました」と報告し、稲刈りに励む自身の写真を添えた。
写真には、びっしりと並んだ稲をひとつひとつ丁寧に狩って束ねる北川の姿が写し出されており、愛情いっぱいに育てた稲が「どんな味に育ってくれたか、楽しみです」と胸を弾ませていた。
また、「手間ひまかけて育てた 『悠仁米（仮）』は、新嘗祭で神社に奉納する予定です」と明かしている。
この投稿には、「凄い」「大きく立派に育ったね」「素晴らしいです！」「絶対美味しいに決まってる！」「悠仁さんが手間暇かけて育てたお米美味しいだろうなぁ」「悠仁米食べてみたいです」「農作業してる悠仁もカッコいい」など、労いの言葉と「食べたい！」というファンからの声が多く寄せられている。
