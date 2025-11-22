中尾明慶＆仲里依紗、12歳長男と“おそろいTシャツ”で家族3ショット「めっちゃ良い写真」「口元がめちゃくちゃパパ！」 仲の誕生日祝う様子を公開
俳優の中尾明慶(37)が14日、自身のインスタグラムを更新。先月18日に誕生日を迎えた妻で俳優の仲里依紗（36）を長男（12）とお祝いした様子を公開した。
【写真】「口元がめちゃくちゃパパ！」仲里依紗＆中尾明慶＆12歳長男の“おそろいTシャツ”3ショット
中尾は「そういえば仲さんの誕生日会はしてますよ!!ちゃんと」と書き出し、写真をアップ。3人は仲の水着写真がプリントされたおそろいのTシャツ姿で、仲と中尾が長男に肩を寄せ、笑顔を見せている。
3人の目の前には、“1989”と仲の生まれ年が装飾されたカラフルで大きなケーキが置かれており、仲の誕生日を盛大にお祝いした様子がうかがえる。「お祝いもして、バレンシアガも行って、膝ガクガク震えました」とプレゼントを贈ったことも明かした。
「なんかDM来てたから、、、誕生日やらない関係になってしまったんですか？的なやつが、、、笑」と投稿した経緯を明かし、「健康には気をつけて、これからも沢山の人に応援してもらえる人でいて下さいませ！と心から願います」と愛あるメッセージをつづった。
ほほ笑ましい家族の様子に、ファンからは「すごく素敵な家族」「めっちゃ良い写真」「里依紗ちゃんのTシャツセンス！最高！」「お父さんに似てますね！」「口元がめちゃくちゃパパ！」などのコメントが寄せられている。
中尾と仲は、2013年4月18日に俳優・中尾明慶（37）と結婚、同年10月に長男が誕生した。
