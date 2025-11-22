付き合っているときは魅力的に見えたのに、結婚すると「こんな人だったのか……」と幻滅することってありますよね。気の弱い女性だと違和感を抱いても反論することができず、耐え続ける日々を送る人も少なくありません。しかし、母親として子どものことを考えたとき、離婚に踏み切ることができるようで……？ 今回は、俺様タイプの夫に従い続けた女性が子どもを守るために離婚を切り出した話をご紹介いたします。

子どもを守るため

「夫は付き合っていたときから、少し俺様気質なところがありました。でも私は気が弱い性格なので、夫のそういう頼りになるところに惹かれて、結婚を決めたんです。

結婚後、夫は『働かなくていいから家のことを完璧にやってくれ』と言い、私に専業主婦でいるように求めてきました。元々働くことが好きじゃなかったし、専業主婦でいられるのは自分に合っていると思い、夫を失望させないように毎日家事を頑張っていましたが、子どもが産まれてからはそうもいかなくなってきて。

子どものお世話がメインで、家事が疎かになると夫は不機嫌になることが多く、それなのに家事も育児もすべて私任せ。それでも私は、夫の機嫌を損ねないように暮らしていました。そして子どもが小学生になったとき、算数の問題を夫に教えてもらっていたら『ここ間違ってるぞ』『こんな問題もわからないと生活できないぞ！』ときつい言い方をしていたんです。さすがにそんな言い方はよくないと思って指摘したら、夫は子どもの目の前でブチ切れ……。子どもも完全に萎縮してしまい、その瞬間『この人とこのまま暮らすのは危険だ』と思ってしまったんですよね。

今まで自分の意見を言わなかった私から離婚を切り出されて、夫はかなり戸惑っていたし散々罵られたけど、子どもを守るために別れることにしました。今は自由になれたことに幸せを感じているので、どこかでずっと我慢していたのだな、と離婚して初めて気がつきましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 俺様気質の男性はかっこよく見えがちですが、結婚相手としては不向きかもしれませんね。思いやりがある人なら問題ありませんが、一歩間違えると俺様発言は立派なモラハラです。子どもに悪影響を与えるようであれば、離婚するのが正解かもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。