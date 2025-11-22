西新宿で開催のイルミネーションイベントに『ももクロちゃんと！』とコラボしたネオンアート登場！＜Shinjuku Neon Walk＞

11月27日（木）から開催される、東京都庁を中心とした西新宿エリアの冬を彩るイルミネーションイベント「Shinjuku Neon Walk」。

同イベントに、テレビ朝日で放送中の『ももクロちゃんと！』とコラボしたネオンイルミネーションアート「TOKYO KAWAII DOME by ももクロちゃんと！」が登場することが決定した。

このアートイルミネーションは、「Shinjuku Neon Walk」と『ももクロちゃんと！』のコラボ企画として、ももいろクローバーZのメンバーに“東京＆カワイイ”をイメージしたイラストを描いてもらい、それをネオンアートとして再現した、まさにここだけでしか見られないオリジナルなアート作品。

透明の半球体ドームの中に、メンバーたちの独創的かつ斬新な世界観がひとつにまとまったフォトジェニックなアートイルミネーションとなっている。

「TOKYO KAWAII DOME by『ももクロちゃんと！』」は、11月27日（木）から「Shinjuku Neon Walk」のZone Dに登場予定。さらに、この制作の様子は12月放送の『ももクロちゃんと！』でも紹介予定だ。