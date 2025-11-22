»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ØÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥ß¥º¥«¥é¤Ï¡¢10·î21Æü¤Ë25ºÐ¡Á59ºÐ¤Î´ûº§Í¿¦ÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö"¤¤¤¤É×ÉØ"¤Î´Ø·¸À¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±•¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
11/22¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¡£º£Ç¯¤ÏÅÚÍËÆü(¤·¤«¤â3Ï¢µÙ½éÆü)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ª½Ë¤¤¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ëÉ×ÉØ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¡×¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ï²¿¤«ÈëÌ©¤ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤é¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤ÇÌ´¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢É×ÉØÃç¤âÎÉ¤¤·¹¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë½Ð¤¿¡£°ì¸À¤Ç¡ÖÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Ï100ÁÈ100ÍÍ¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤É×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬Á´¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤½¤â¤½¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é²ÁÃÍ´Ñ¶¦Í¤â¿Ê¤à¡×¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Þ¤ÇÎòÁ³¤È¤·¤¿º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¡ÖµÕ»»¡×¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ÖÃç¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ê¤Ï¤º¡£Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê³«¼¨¤«¤é¡£¤Þ¤º¤Ï¿È¶á¤ÊÏÃÂê¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ä°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢»þ¤Ë¤Ï²þÁ±¤ÎÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝÉ×ÉØ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤¤É×ÉØ¡áÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ë»ê¤ëÆ»¤Î¤ê¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¡×¤ÎÅØÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤ÐÅöÁ³²¿¤«¤·¤é¤ÎÌäÂê¤äóòó÷¤Ïµ¯¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÉ×ÉØ¤Îå«¤ÏËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö²þÁ±¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú³ä¹ç¤ÏÉ×ÉØÃç¥ì¥Ù¥ë¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¶¦ÄÌ¤·¤Æ40-50%ÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯°ã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ï¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¡×¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤Ë°ìÈÖ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¡×¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Î·¹¸þ¤ò°ìÄê°ú¤·Ñ¤°·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä¤È¡¢¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤¬ÄêÃå¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¹½ÃÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
·èÄêÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¿Æ¤Î´Ø·¸À¤ò°ìÄê°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦É×ÉØ´Ñ¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥ê¡¼¥Õ(¿®Ç°¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏÍýÀÅªÈ½ÃÇ¤ÎÍÚ¤«¼êÁ°¤Ë¡ÖÌµ°Õ¼±¤Î´¶¾ðÅªÈ½ÃÇ¡×¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï³µ¤Í¤½¤ì¤òÄÉÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î8³ä¤¬¡ÖÉ×ÉØÃç¤ÏÎÉ¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿(Èó¾ï¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤ 24.6%/¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤ 57.2%¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃç¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥ê¡¼¥Õ¤¬Âå¡¹·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎÉ¤·Ñ¾µÊ¸²½¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¶¦Í¤äÊâ¤ß´ó¤ê¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
