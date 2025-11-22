HANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¶¦±é¥¹¥Æー¥¸¤â¡ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¥Ûー¥ë¡õ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù±ÇÁüºîÉÊÈ¯Çä·èÄê
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥ë¡õ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù¤è¤ê¡¢6·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤Î±ÇÁü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏHANA¤ÎÂ¾¡¢ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¡¢TAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë¤âÅÐ¾ì¡ª
40ËüÄÌ°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Á´²ñ¾ìÂ¨Æü´°Çä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È²½¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥Óー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢2¥õ·î¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô14¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥ë¥Óー¤ÎÀÐ¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¾¡Íø¡É¤ò¡¢¸ø±éÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Àë¸À¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡ÖNever Grow Up¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë´Þ¤áÁ´23¶Ê¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¢HANA¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·2¶Ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¤Î³Ú¶Ê¡ÖONIGIRI (feat.UVERWorld ¡õ CHAMNMINA)[Remix]¡×¤ò¡¢ÀÄ»³¥Æ¥ë¥ÞËÜ¿Í¤È¡¢TAKUYA¡ç¡ÊUVERworld¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ë¹ë²Ú¤Ê²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤Ï¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢60¥Úー¥¸¤ËµÚ¤Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÉõÆþ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊËÜ¿Í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¸ì¤ë¡¢¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò²òÂÎ¤·ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤ÎÁõ¾þ¤ò»£±Æ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤â¤Î¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ÎÁÇºà¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ç¤¢¤ë12·î24Æü¤Ë¡¢2023Ç¯Ëö¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØAREA OF DIAMOND 2¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ²ò¶Ø¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ª¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é7ÅÔ»Ô14¸ø±é¤ò²ó¤ë¡¢¼«¿È½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØAREA OF DIAMOND 4¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£ÀèÆü¡¢Æ±¥é¥¤¥Ö¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢12·î13Æü12»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.24 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØAREA OF DIAMOND 3¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØAREA OF DIAMOND 4¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://chanmina.com/feature/area_of_diamond_4
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê OFFICIAL SITE
https://chanmina.com/