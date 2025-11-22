¡Ö°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤ÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤¬Âç¥¨¡¼¥¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤«¡ªÆüËÜÀï¤Ç¤Ï34ºÐDF¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤ë
¡¡º£·î14Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤¬º£Åß¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤¬±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGIVEMESPORT¡Ù¤Ç¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÏÃ¤Ï½é´üÃÊ³¬¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡ØGIVEMESPORT¡Ù¤Ï¡Ö¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï¿Íµ¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁáµÞ¤Ë³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥»¥á¥Ë¥ç¤¬¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥é¡¼¤Ïº£²Æ¤Ë¿·¤¿¤Ë£²Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢²Æ¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ËÎ±¤Þ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¹þ¤ß¤Ç½µµë48Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¥¨¥¸¥×¥È¿ÍFW¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³èÌö¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢33ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë°ÜÀÒ¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥µ¥é¡¼¤ÎÂàÃÄ¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂàÃÄ¤ÈÆ±»þ¤ËÈà¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âºÇÁ±¤Îºö¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤°¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢£±·î¤Ë¥»¥á¥Ë¥ç¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉÔºß¤Î¿ÍÀ¸¤ËÈ÷¤¨¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èà¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥»¥á¥Ë¥ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î°ì¿Í¤«¤é³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥§¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢FW¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤ÉÁØ¤Î¸ü¤¤¹¶·â¿Ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤¤ê¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜÀï¤Ç¤Ï34ºÐ¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿25ºÐ¤ÎÊý¤¬¡¢·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
