総合格闘家の堀口恭司は22日（日本時間23日）、カタール・ドーハにて開催される「UFCファイトナイト」の公開計量セレモニーに参加。約9年ぶりのUFC復帰戦で対戦するフライ級12位のタギル・ウランベコフ（ロシア）とフェースオフを披露した。

■「飯食って力つけたから、明日やるだけ」

堀口とウランベコフはともに125.5ポンド（56.93キロ）で公式計量をパス。

公開計量セレモニーでは握手を交わし、フェースオフを披露した。約8センチの身長差のため、堀口は見上げる形に。途中、ウィンクをしたウランベコフに堀口が破顔する一幕も見られた。

堀口はセレモニー後、恒例の焼肉へ。「飯食って力つけたから、明日やるだけって感じ。やったります！」と気合いを入れた。

対戦相手ウランベコフは戦績19戦17勝（1KO、8SUB)2敗。身長170センチ、リーチ178センチとフレームの大きいグラップラーだ。

堀口自身も「フライ級5位以上の強さ」と認める実力者との一戦。堀口の2016年11月以来のUFC復帰戦で、2024年のRIZIN大晦日大会でのエンカジムーロ・ズールー（南アフリカ共和国）戦以来の戦いに要注目だ。

