F1角田の背後から…突如乱入した大物「なんてこった！」 会場爆笑の「大好きなデュオ」
F1ラスベガスGP
自動車レースF1の今季第22戦ラスベガスGPは20日（日本時間21日）、1回目のフリー走行（FP1）を行った。レッドブルの角田裕毅は3番手でフィニッシュし、チームメイトのマックス・フェルスタッペンを上回る好発進。FP2は15位だった角田だが、話している最中に昨年の同GP優勝ドライバーが乱入。海外ファンに笑撃が広がった。
米ラスベガス市街地コースで行われたFP1、角田は同僚のフェルスタッペンを上回る3番手でフィニッシュ。FP2はコース状況の不備のため2度の赤旗が出る大混乱となり、15位だった。
チームの公式インスタグラムは21日（日本時間22日）、「予想外のゲスト」として動画を公開。話している角田の背後に、突如として乱入してくる男を捉えていた。
昨年のラスベガスGPを制したジョージ・ラッセル（メルセデス）で、角田と言葉をかわすと最後は右肩をポンと叩いて去っていった。周囲は笑いに包まれ、ネット上のファンからも様々な声が上がった。
「身長の違いが……」
「彼は息子と遊びたいだけだ」
「ユウキの顔が、ハハハハ」
「一番大好きなデュオ」
「なんてこった！！」
21日（同22日）は、FP3と予選が行われる。
（THE ANSWER編集部）