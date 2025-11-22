F1ラスベガスGP

自動車レースF1の今季第22戦ラスベガスGPは20日（日本時間21日）、1回目のフリー走行（FP1）を行った。レッドブルの角田裕毅は3番手でフィニッシュし、チームメイトのマックス・フェルスタッペンを上回る好発進。FP2は15位だった角田だが、話している最中に昨年の同GP優勝ドライバーが乱入。海外ファンに笑撃が広がった。

米ラスベガス市街地コースで行われたFP1、角田は同僚のフェルスタッペンを上回る3番手でフィニッシュ。FP2はコース状況の不備のため2度の赤旗が出る大混乱となり、15位だった。

チームの公式インスタグラムは21日（日本時間22日）、「予想外のゲスト」として動画を公開。話している角田の背後に、突如として乱入してくる男を捉えていた。

昨年のラスベガスGPを制したジョージ・ラッセル（メルセデス）で、角田と言葉をかわすと最後は右肩をポンと叩いて去っていった。周囲は笑いに包まれ、ネット上のファンからも様々な声が上がった。

「身長の違いが……」

「彼は息子と遊びたいだけだ」

「ユウキの顔が、ハハハハ」

「一番大好きなデュオ」

「なんてこった！！」

21日（同22日）は、FP3と予選が行われる。



（THE ANSWER編集部）