ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤è¤ê£×ÇÕÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¹â¤¤¡×¤Ë´Ú¹ñ¡Ö¾×·â¤ÎÉ¾²Á¡×¤ÈÃíÌÜ
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤òÍ½ÁÛ¡£ÆüËÜ¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤â¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤è¤ê£×ÇÕÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÉ¾²Á¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ½ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÊÆ¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬»²²Ã¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ò£±£±°Ì¤ËÉÕ¤±¡Ö¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÊÆ¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Í¥¾¡¸õÊäÍ½ÁÛ¤ÇÆüËÜ¤ò£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¡£¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥È¥Ã¥×£±£°¤Î¤ß¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ê£¸°Ì¡Ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ê£¹°Ì¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ê£±£°°Ì¡Ë¤ÏÆüËÜ¡Ê£·°Ì¡Ë¤è¤êÄã¤¤½ç°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¹â¤¤É¾²Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¹ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÎÉ¾²Á»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î²÷¿Ê·â¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£