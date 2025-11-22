それドコの！？→【3COINS】なんです！ 冬っぽ可愛い♡「ふわふわアイテム」

ふわふわのエコファー素材を使用した、冬っぽ可愛いアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】から登場。サッと巻いて顔まわりが華やぐティペットや、スマホ操作が楽にできる仕様へアップデートしたミトンなど。プチプラとは思えない高見えアイテムは、冬のお出かけの相棒になりそう。

一点投入で冬っぽ可愛く盛れるティペット

【3COINS】「洗えるエコファーティペット」\660（税込）

首元にサッと巻いてコーデが華やぎそうなティペットは、寒さ対策しながらおしゃれを楽しみたい人にイチオシ。落ち着いたブラウンカラーが上品で、キレイめコーデやオフィスコーデとの相性も良さそう。公式オンラインストアによると「ずっと触っていたくなるようなとっても気持ち良い肌触り」とのこと。毎日使いたくなりそうです。

見た目も実用性も備わったファーミトン

【3COINS】「ファーミトン」\660（税込）

「今年は親指も開閉できる仕様にブラッシュアップ」（公式オンラインストアより）して登場したファーミトン。可愛いだけじゃなく、ミトンを外さずにスマホ操作できるという、実用性も備わった優秀アイテムは、「どこで買ったの？」と周りから褒められるかも。手首部分は、冷たい風が入りにくいリブ仕様になっているため、防寒もバッチリできそうです。

結ぶだけでおしゃれなヘアアレンジが完成するシュシュ

【3COINS】「ボール付きフェイクファーシュシュ」\550（税込）

ふわふわのエコファー素材に、キラッと光るメタリックシルバーカラーのボールがアクセントを与えおしゃれ見えしそう。サッと結ぶだけでヘアアレンジが完成するシュシュは、不器用さんの強い味方になりそう。ボリュームたっぷりで存在感があるので、ブレスレット感覚で使うのもおすすめです。

トレンド感満載のレオパ柄ピアス

【3COINS】「レオパードエコファーピアス」\330（税込）

エコファー素材とレオパード柄を組み合わせた、トレンド感満載のピアス。耳元で揺れて顔まわりがパッと華やかな印象になりそう。シンプルな冬コーデもおしゃれに垢抜けそうです。落ち着いた色合いと高級感のあるゴールドカラーで派手見えしすぎず、デイリーコーデに取り入れやすそうなのも嬉しいポイント。

