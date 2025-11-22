

今回はランチタイムに訪れた「ラ・オハナ」を紹介する（写真：筆者撮影）

【写真を見る】ハワイを擬似体験できる、おしゃれでくつろげる店舗とメニュー

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ”キッズメニュー”を展開している店は多い。

そこで本連載では、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。

今回取材したのは「ラ・オハナ」。聞き慣れない店名だと感じる人も多いかもしれないが、実は株式会社すかいらーくホールディングスが手がけている。2017年6月に第1号店となる横浜・本牧店をオープンし、現在では首都圏を中心に22店舗展開している（東海・関西にも進出中）。

秋も深まり肌寒くなってきた週末のランチタイムに、筆者と我が子の2人で首都圏郊外のとある店舗に入った。

扉を開けるとそこはハワイ

「かわいいー！あまいにおいがする」

店内入り口の扉を開けてすぐ、我が子のテンションが上がった。私たちが訪れた「ラ・オハナ」とは、すかいらーくグループ初の「ハワイアンダイニング＆カフェ」業態として売り出したブランドである。スタートしたのは2017年からと比較的最近の話で、店舗数も全国で22店舗とまだまだ少ない。

しかし筆者（首都圏郊外在住）の体感的に、同店はママ友の間で結構話題に上がっている。それぞれの友人が住むエリアは全くかぶっていないにもかかわらず、だ。忙しいママたちの心をわし掴みにする「ハワイ」を訴求のフックにする店が、じわじわと増えてきている気がするのは筆者だけだろうか。



入り口のあたりでは、ほんのりとプルメリアやココナッツなどの香りがした（写真：筆者撮影）



レジ横にはハワイに関連する雑貨がずらり。思わず手が伸びる（写真：筆者撮影）

ファミリーレストランのレジ横などには、子ども向けのおもちゃやお菓子などを並べているところが多い。おもちゃを物色する子に「買わないよ〜」と親が話しかけている光景は日常的に見られるが、同店においてはそうではない。

ハワイアンテイストのフレグランスやミニバッグ、サンリオキャラクターとのコラボと思しきグッズなどが陳列されていて、思わず引き寄せられてしまった。可愛い……。帰りにゆっくり見よう。こうした雑貨を目にするだけで期待値が高まってくる。

ハワイアンミュージックのBGMが流れる中、奥のゆったりとしたボックス席に通された。スタッフの皆さんはすれ違いざまに「いらっしゃいませ」ではなく「アロハ〜」と笑顔で声をかけてくれる。



オペレーションの基点となるカウンターもおしゃれ（写真：筆者撮影）



ボックス席から天井を見上げる。優雅にファンが回っていた（写真：筆者撮影）

キッズメニューはドリンク別で693円から

本題のキッズメニューを紹介したい。子ども用のメニューは以下の2種類だ。

Kidsロコモコプレート 748円

（ミニロコモコ・エビフライ・クリスピーポテト・チョコバナナ付き）

Kidsサーモンアヒポキライス 693円

キッズドリンク各種（オレンジ・アップル・ミルク）220円

キッズアイス各種（カシスソルベ・バニラ・ベルギーチョコ）308円

※全て税込み価格

第一印象は「これは……お高めだ」。ロコモコプレートとドリンクを合わせたら968円。ほぼ1000円だ。同グループのガストやバーミヤンなどとは明らかに違うコンセプトのブランドだということが窺い知れる。

ちなみに「ロコモコ」とは、ごはんの上にハンバーグ（パテ）、その上に目玉焼きを乗せてグレービーソース（肉汁で作るソース）をかけたもの。「サーモンアヒポキ」の「アヒ」はまぐろ、「ポキ」は小さくカットした刺身を、醤油やごま油などの調味料に漬けた料理のこと。つまり「サーモンアヒポキライス」は「サーモンとまぐろの漬け丼」のようなイメージの料理だ。

どちらも美味しそうだが、ボリュームは小学校中学年前後くらいが対象ではないだろうか。もちろん、よく食べる子であれば幼稚園からでもOKだと思うが、それ以下の年齢の子を対象としたメニューは見当たらなかった。

小学1年生の我が子は「Kidsロコモコプレート」と「キッズアップルジュース」を選択。テーブルにあるタッチパネルから注文する際、目玉焼きを「両面焼き」にするかどうかを選択することができるようになっていた。我が子は片面焼きでも大丈夫なタイプだが、両面焼きの方が好きな子もいるだろう。それを事前にタッチパネルから選択できるのは、便利でありがたい配慮である。



ラ・オハナのキッズメニューは2種類（公式HPより引用）



キッズ用のアップルジュース（220円）。ストローは紙製（写真：筆者撮影）



Kidsロコモコプレート（748円）。デザートのチョコがけバナナに刺された傘が可愛い（写真：筆者撮影）

プレートが運ばれてくると、我が子はデザートに小さな傘の爪楊枝を見て「これかわいい！」と喜んだ。「おこさまランチ」と言えば旗のついた爪楊枝がライスなどに刺してあるイメージが定番だが、ラ・オハナでは小さな唐傘風のものが付いてきた。「ハワイアン」を売りにしている店で、パラソルというよりは唐傘なのが面白い。何かしらの背景があるのかもしれない。

「おいしい！」と言いながら食べ進めてゆく我が子だったが、やはりボリューム満点で完食は難しかったようだ。「もうお腹いっぱい……。」デザートだけは食べたいと言うので、残ったおかずは味見も兼ねて筆者がいただいた。味は十分に美味しく、パテも柔らかい（火はしっかり中まで通っている）。フレンチフライはサクサクだった。

親子ふたりでランチをする場合の予算は？

一方、筆者がオーダーしたのは以下のとおりである。

ステーキ＆ガーリックピラフ デミグラスバターソース（1848円）

＋スープ（オマール海老のビスク）・ドリンクセット（825円）

※全て税込み価格

筆者ひとりで2673円 。子どもの分と合わせると合計3641円という、なかなか豪華なランチとなった。ここで注目したいのは「スープ・ドリンクセット」のソフトドリンクの種類が特徴的であること。スープは「オマール海老のビスク」一択だが、ドリンクは以下の中から選べる。

・ブレンドコーヒー

・アメリカンコーヒー

・アイスコーヒー

・アイスティー（アールグレイ）

・ポットティー（ダージリン、アールグレイ、アサイーベリー）

・レモネードソーダ

・マリンレモネードソーダ

・ハイビスカスパッションソーダ

・パイナップルソーダ

特にソーダ系ドリンクは南国的だ。温かい紅茶のフレーバーに「アサイーベリー」が入っているところも、通常のレストランではあまり見られない。「どれにしようかな」と文字を目で追うだけで「こんなハワイっぽいドリンクが選べるんだ」と、こちらの気分も華やぐ。筆者は「ハイビスカスパッションソーダ」を選んだ。



ハイビスカスパッションソーダ。飲む時は赤いシロップを混ぜて飲む（写真：筆者撮影）

写真映えしそうな、とても爽やかな見た目に思わず「可愛いー」と声が出る。ハイビスカスはもしや酸っぱいのだろうかと少し身構えたが、沈殿した赤いシロップを混ぜて飲むとちょうどいい甘さになった。同店を訪れたのは初秋だったので、きっとこれを真夏にゴクゴク飲んだら美味しいだろうな、と過ぎ去った夏を思う。

また、「ステーキ＆ガーリックピラフ デミグラスバターソース」も満足度の高い一品だった。ガーリックとバターの香りのおかげで食欲が増進する。お肉は脂身が少なめで筆者の好みに合い、オマール海老のビスクはボウルにたっぷりと入った状態でやってきた。

隣の席に魅力的なパンケーキが運ばれてくるのを見て食べたくなったが満腹すぎたので、また次回はカフェタイムに来店しようと心に決めた。



ハワイといえばパンケーキ。こちらも捨てがたい（公式HPより引用）

本気度高いメニュー、フラダンスショーも

メニューを開くと他にも魅力的なメニューが盛りだくさん載っている。ココナッツやパイナップルの実を丸ごと使用したジュースは、ちょっとしたお祝いの時などにもウケがよさそうだ。高さのあるオニオンリングフライのタワーを運んでいるスタッフの姿も見かけた。



（公式HPより引用）



これは普通のファミレスでは味わえない楽しさがある（公式HPより引用）

公式HPによれば、一部の店舗では定期的にフラダンスのショーも観ることができるようだ。ハワイアンダイニングとしての本気度の高さを感じる。単なる「ハワイっぽい料理を楽しめるチェーン店」ではなく、より本格的にハワイの雰囲気を楽しんでもらえる環境をしっかりと整えている印象を受ける。

パンケーキやバーガー、ピザなどに特化しているハワイアンショップもある中で、ラ・オハナはランチやディナー（一部店舗ではモーニングも）、カフェタイム全てに対応できるメニューを扱っている点もポイントが高い。そして、メニューは普段使いからバースデーなど特別な機会でも対応できる内容が用意されている。

そこで「何でも屋」になって顧客の記憶の中で薄れてしまわないよう「ハワイ」に特化することで、他店と明確に差別化できるのではないだろうか。外食スポットは無限にあるにもかかわらず、場所選びに迷うことは多い。そういう場面で思い出しやすく、かつ様々なシーンに対応できる店は、忙しい現代人にとって大変貴重な選択肢だ。

筆者自身も今度友人と行くランチ先に選びたいと素直に思う。友人との楽しい時間を使ってさらにハワイを擬似体験できるなんて、控えめに言って最高じゃないか。

（宇乃 さや香 ： フリーライター）