ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）が２２日に放送され、レギュラー俳優が激変した姿で出演した。

オープニングでカメラに抜かれ、ＭＣ佐藤栞里の隣で恥ずかしそうに笑っている。佐藤は「さあ！ちょっと。倫太郎さん！イメージが変わりましたね」とびっくり。ダンスボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ」のメンバーで俳優の八村倫太郎が、髪形をガラリと変えていた。

オレンジ色の短髪姿。八村は「ちょっとだいぶ…丸めてきました」と言うと、「オリエンタルラジオ」藤森慎吾は「反省しなくていい！」とツッコんだ。スタジオ一同は「似合ってる！」「かっこいい」と絶賛した。

ネット上の八村ファンは「ちゃんと、頭、いじってもらえてよかったねー。さすがに、あれはスルーできないか」「いかついはずなのになんてかわいいんだろう」「番組一発目にバン！って抜かれてびっくりしてた」「１番最初のカットが倫ちゃんでびっくりした！！倫ちゃんもびっくりしてた」と大興奮だ。

八村は１８日に自身のインスタグラムでイメチェンしたことを報告し、２０日にも“丸刈り”姿をアップ。フォロワーは「びっくり！！！めっちゃイメチェン」「えっっ！倫ちゃんどした！！」「えぇ！！ドラマでかな？？ヤンキー役？？」「え？！？！？！？！？！？！」「びっくりしすぎて」「まーーーーじ？！」「えええ予想外すぎるびっくり」と驚きが止まらず「やっぱり髪短いと顔の小ささ際立つね」「かっこよすぎてしんどい」の声を寄せた。