西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也（27）の周囲が騒がしくなってきた。

ヤンキースのブライアン・キャッシュマンGMは日本時間21日、ニューヨークで行われたチャリティーイベントに参加した際、地元メディアに対応。今井の代理人でタフネゴシエーターとして知られるスコット・ボラス氏と接触し「イマイについて話をした。（巨人の）オカモトはポスティングされたばかりなので、まだ話をしていない」と明かした。

ヤ軍は今季、リーグ優勝をさらわれた同地区のライバルであるブルージェイズに、ポストシーズン地区シリーズでも敗れた。来季の巻き返しを図るべく、今オフは豊富な資金力を武器に、FAやトレードで積極的に補強に動く方針だ。

中でも先発投手の補強は優先事項の一つ。ロドン（左肘手術）、コール（右肘のトミー・ジョン手術で今季全休）の左右の両エースに加え、右腕シュミット（右肘手術）の3人が開幕から不在となる見込み。今季終了後、FAになった先発、リリーフともこなせる左腕ヤーブロー（今季3勝1敗1セーブ、防御率4.36）と急きょ再契約して5人のローテを揃えたものの、確実に計算できるのは技巧派左腕フリード（今季19勝5敗、防御率2.86）ぐらいなもの。ローテの底上げを図るため、投手ではFA市場の目玉の1人でるある今井に白羽の矢を立てたのだ。

地元マスコミ関係者がこういった。

「ポストシーズンで好投（1勝1敗、防御率1.26）した最速160キロ右腕のシュリットラー（24）は、今季メジャーデビューした若手の有望株だが、剛腕だけに肘への負担が大きく、酷使はできない。来季はイニングや球数を制限した起用になる。メジャー3年目を迎える右腕ウォーレンも経験不足は否めない。手薄な先発陣を埋めるには、シーズンを通じてフル稼働が可能な経験のある投手が不可欠。今井がヤンキース入りすれば、フリードともにローテの軸を担い、渡米1年目からフル稼働を求められるはずです」

ヤ軍ではドジャースが大谷翔平（31）らの活躍から日本のファンが激増し、球団ビジネスも好調なことから、改めて日本市場に注目しているといいう。

今井は戦力としてはもちろん、日本市場開拓の切り札としても期待されているようだ。

