まさしく激レア体験。さらば青春の光の東ブクロが11月21日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、パチンコホールでの仰天エピソードを語った。

番組では、新企画「パチ業界のスゴい人！激プレミアさんを連れてきた」を実施。文字通り、パチンコ業界でスゴい経験や実績を持つ人物を紹介するといった内容で、プレミアな経験について語られた。

これに東ブクロは「12年くらい前かな。東京にまだ出てきたくらいで、都内のパチンコ屋で打ってたんよ」と回想。「そしたら、1台に5万円くらい突っ込んで。なんか横で見てるなぁっていう人がおったんよ」と述べた。

続けて、「これ、どいたら（横の人に）取られるか。でも5万円負けてるし、もう金なかったからどいたんよ」と説明。「その人、やっぱ座りはって。チッ、腹立つなぁって思って」と語気を強めると、「まぁ（店内を）1周回ってもう一回、どうなってるかな？って見たら、当たってたんよ」と振り返った。

これにレギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎が「おお…」と同情すると、東ブクロは「ハイエナされた！」と当時の心境を表現。そのまま「顔だけ見といたろと思ったら…マジで中尾明慶さんやった」と告げた。

このエピソードには一同が「ええっ！？」と驚愕。東ブクロが「これ、プレミアやろ？」と笑うと、すぐさま東ブクロの相方・森田哲矢が「後ろに仲里依紗座って見てた？」と中尾の妻の名を出し、さらなる爆笑を誘う場面もあった。

