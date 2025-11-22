その一瞬だけで、ファンは悶絶する。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月20日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、黒タイツを履いたほっそり美脚を入場シーンで披露。ファンから「ヤベ…美脚すぎる」「美人すぎて苦しい」といったコメントが次々に寄せられた。

【映像】黒タイツも映える！中田花奈の美脚

Mリーガーとして3年目のシーズンを迎えた中田だが、タレント活動ではアイドル時代から挑戦していたグラビアが、ここに来て大ヒット。次々と写真誌などに登場すると、大胆なカットも披露した写真集も好調な売れ行きを記録した。さらに麻雀でも追い風が吹き始め、新加入した下石戟（協会）の指導もうまくハマったのか、前日までに個人最多を更新する3勝をあげていた。

麻雀界、芸能界ともに好調なことが表情にも出ているのか、入場シーンで笑顔を見せるとファンから「ニコニコやん」「自信ある顔しとる」といった声も飛んだが、その中でもグラビアでも見せている美脚に目がいったファンも多くいたようで、わずか数秒ながらもそのスタイルを堪能したというコメントも次々と並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

