俳優の瀬戸朝香（48）が20日、Instagramを更新。親交がある芸能人とのプライベートショットを披露した。

【映像】話題の長男との2ショット＆食事会を満喫する瀬戸朝香

2007年に元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、東京スカイツリーをバックにすっぴんで撮影した動画など、プライベートについてたびたび発信している。

2025年10月25日には留学中の子どもたちに会うため、イギリスを訪れていることを報告。タクシーで移動中に撮影した幸せあふれる親子ショットが話題になった。

親交がある芸能人とのプライベートショットを披露

11月20日の投稿では、俳優の上地雄輔（46）、ヒップホップユニット「HOME MADE 家族」のMICRO（48）と食事に行った際のプライベートショットを披露。

「ゆうちゃん（上地）は番組で一度だけ共演して会うのは2回目。なんだろ…ゆうちゃんは誰とでも仲良くなれる人なの!? プライベートで会うのは初めてなのに昔から知っている感覚。たいちゃん（MICRO）は知り合って、10年近く経つのかな。家族ぐるみで遊ぶ仲。先に2人がお店に到着してて あとから合流するなり『私のTikTok動画一緒に撮って』っておねだり。『なんなの!?』ってゆうちゃんに突っ込まれながらも…楽しい時間を過ごした。いくつになっても新たな友はできる いくつになってもはしゃげる友がいる。これサイコーやんっ！ 人生楽しいこともまだまだいっぱいあるね。また集まろうっ」と、この日の食事会を振り返っている。

この投稿にファンからは、「楽しさが伝わります！ステキ」「私は朝香さんと同い年ですが、どうしたらきれいを保てますか？」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）