「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」入場者特典第2弾配布決定！誕生日限定プレゼントも

2025年11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した世界的俳優の一人、マッツ・ミケルセン。生誕60年を記念して「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日（金）より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか絶賛公開中。

この度、入場者特典第2弾「オリジナルステッカー」の配布が決定！ マッツの誕生日限定の入場者プレゼントも配布される。

誕生日11月22日（土）限定プレゼント

日本劇場初公開作など、マッツ・ミケルセンの出演作が一挙公開公開されるこの特別な機会に、劇場には多くの人が足を運び、全国各地で満席が続出するなど、盛況なスタートを切っている。この盛況ぶりをうけて、11月28日（金）より入場者特典第2弾「オリジナルステッカー」の配布が決定した。



さらに本日11月22日（土）はマッツ・ミケルセン60歳の誕生日。“北欧の至宝”の生誕を祝って、この日限定で、ラインナップ7作品の新ポスターがデザインされたポストカードを入場者の方にプレゼントする。

日本劇場未公開作品など、マッツ・ミケルセンの出演作が一挙公開されるこの特別な機会をお見逃しなく！

