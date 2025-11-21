打ち切りが最も残念なドラマ第1位を獲得『イコライザー』ファイナル・シーズン日本初上陸

アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」では、元CIAの最強シングルマザーが弱きを助け、強きを挫くクライム・アクション『イコライザー』シーズン5（全18話）を11月26日（水）22：00より独占日本初放送！

バラバラになった最強チームの行方

アメリカのTV情報サイトTV Lineが発表した「全米の地上波ドラマの中でファンが最も打ち切りを残念がっているドラマランキング」で堂々の第1位にランクインするなど、多くのファンに支持されながらも惜しまれつつ幕を閉じた大人気シリーズのフィナーレが、ついにその全貌を現す。

前シーズン、ロビンを支える最強チームはバラバラになってしまった。メルは事件によって深刻なトラウマを抱えチームを離脱。さらに、ダンテはロサンゼルスの連邦特捜班へ異動という、衝撃的な展開を迎えることになった。

しかし、チームの天才ハッカーであるハリーの協力のもと、主人公ロビンは変わらず「イコライザー」として暗躍。人知れず困っている人々を救うため、危険な闇の任務を引き受けている。

各キャラクターが迎える未来とロビンの決断

このファイナル・シーズンでは、ロビン、メル、ハリー、そしてダンテの最強チームと、ロビンを支える家族であるヴァイ、デライラたちが織りなす物語が遂に完結する。

ロサンゼルスで任務にあたるダンテや、トラウマを克服しようと奮闘するメルのその後など、それぞれのキャラクターが抱える個人的なドラマにも焦点が当たる。進路や恋愛に悩むデライラ、家族を支えながらも不安を抱えるヴァイ（ヴァイオレット）といった家族が迎える未来とはどのようなものなのだろうか。

『イコライザー』ファイナル・シーズンはアクションチャンネルで11月26日（水）22：00より放送開始。（海外ドラマNAVI）

