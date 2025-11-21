人気ゲーム『Fallout』の世界観に浸れる！コラボカフェの開催が決定！

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社は、実写ドラマ化もされた大人気RPG「Fallout(R)」の日本初となるコラボカフェ「Fallout Collaboration Cafe」を年12月17日（水）より期間限定で開催する。

この企画は待望の実写ドラマシーズン2、そして『Fallout 76』の新拡張コンテンツ「Burning Springs」の配信にあわせ、東京・大阪・仙台・札幌のネットカフェ「DiCE」にて実施するもの。

本カフェでは、『Fallout』のディストピア的な世界観に徹底的に浸れるよう、趣向を凝らしたメニューや空間が提供される。

フードやドリンクは、『Fallout』の世界観を反映した特別なコラボレーションメニューとなっており、ファンならば思わずニヤリとしてしまうような仕掛けが期待される。また、カフェの目玉の一つとして、ゲーム内の素材や要素を用いてデコレーションされたコラボレーションルームも用意される予定。提供されるコラボレーションメニューや、限定グッズの詳細については、後日、特設ページおよび公式SNSにて発表される。今後の続報に大いに期待したい。

「Fallout Collaboration Cafe」開催概要

開催期間

2025年12月17日（水）〜2026年1月31日（土）

開催場所・店舗情報

会場開催場所店舗住所営業時間東京会場ネットカフェ&カラオケDiCE池袋店東京都豊島区東池袋1丁目11-11 ホワイトシティビル2階ｰ10階24時間営業/年中無休大阪会場ネットカフェ&カラオケDiCE大阪道頓堀本店大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目2-20 道頓堀2丁目ビル地下1階ｰ7階24時間営業/年中無休仙台会場ネットカフェ&カラオケDiCE仙台店宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-20 ドン・キホーテ仙台駅西口ビル6階ｰ7階24時間営業/年中無休札幌会場ネットカフェ&カラオケDiCE札幌狸小路本店北海道札幌市中央区南3条西4丁目12ｰ1 アルシュビル6階ｰ7階24時間営業/年中無休

実写ドラマ『フォールアウト』シーズン2は12月17日（水）よりPrime Videoにて独占配信開始。シーズン1は独占配信中。

