楽天・石井一久GM（52）の妻で、フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が22日、自身のインスタグラムを更新。21世紀初のワールドシリーズ（WS）連覇を達成したドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）との再会ショットを公開した。

ロバーツ監督は現在、来日中だが、木佐は「Good old buddy since 2002 今週は嬉しい再会」とツーショットをアップ。「2002から2004までLA DodgersでチームメイトだったDave」と石井氏がドジャースに所属していた2002年〜2004年の3年間、ロバーツ監督も現役選手として同時期に所属しており、同僚だった。

「チームメイトとその家族は 良い時も悪い時も共通のゴールに向かって長い時間を共にする友達というより家族に近い感覚です」と木佐。「その中でも何かと寄り添ってくれたのがDaveでした その優しさは20年たっても健在 現役時代の鋭いお目目はシーズンオフだからか優しいお目目になってましたぁ」と再会を喜んだ。

「夫がGMや監督に就任する度に連絡をくれたり ピッチャーライナーが直撃した時に頂いたDaveママのおにぎりは忘れられないGiftです」と現在も関係は続いていることを明かし、「日本人トリオの日本魂がワールドシリーズの勝因だよとも言ってくれて純粋にとっても嬉しかったなぁ」とつづった。

「We're sooooo proud of you DAVE Enjoy your stay in Japan（デイブ、あなたのことを本当に誇りに思います 日本での滞在を楽しんでね！）」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「あのロバーツ監督と…木佐さん、すごっ！」「素敵な再会」「監督も木佐さんも良い笑顔です」「旦那様もドジャースメンバー」などのコメントを寄せている。