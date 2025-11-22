血圧240でも「降圧剤は飲まない」…“驚きの理由”

妻の機転に救われた、突然の脳梗塞

2016年、私は脳梗塞を発症しました。麻雀をして外から帰ってきて、寝て起きたら病院にいたのです。

女房が、大きないびきをかいて寝ていた私を見て、「これはおかしい」と思い、即座に救急車を呼んでくれたそうです。

守られた「トレーダーの命」

その後、退院してひと安心、と思ったら、翌年には心筋梗塞に見舞われました。血流を守るために、いまも心臓の冠動脈に3cmほどのステント（狭くなった血管を内側から広げるための網目状の筒）が入っています。

しかし、これだけの病気を繰り返しても、脳の機能に問題がなかったのは、本当によかったと思います。頭が回らない、手が動かないといった事態になれば、株取引ができませんからね。

ルーペよさらば！手術で取り戻した鮮明な視界

目もだんだん見えなくなってきたのには、悩まされました。チャートも新聞も四季報も、私にとっては文字が小さい。ルーペを片手に売買する時間が増えました。

けれど、2022年、思い切って白内障の手術を行ったところ、すごくよく見えるようになったんです。私は「日帰り手術がいい」と言ったのに「まぁまぁ、一日ゆっくりしていってください」と宿泊になったのですが、本当に受けてよかった手術です。

その後は、ルーペを使わなくても売買できるようになりました。

血圧240、判断力優先の「我が道」

血圧は高いですよ。最高が240mmHg、最低が120mmHgを記録することもあります。

最高血圧が140mmHg以上であれば「高血圧」と分類されますから、高血圧もいいところですよね。自戒の念を込めて、その数値が記録された用紙を机にはっていますが、血圧のためにやっていることといえば、それだけです。

とくに食事に気をつけたり、降圧剤を飲んだりしているわけではありません。そもそも、年をとって血圧が上がるのは自然なこと。無理に降圧剤で血圧を下げようとすると、頭もボーッとして、判断力が求められるデイトレードには向かないように思うんです。

まぁ、こんなことを女房に言っても、「何を言っても聞きやしない」と苦い顔をされるんですがね（笑）。

病院に行く時間がもったいない

そもそも平日はデイトレードで忙しいので、病院に行く時間がもったいないと思っています。たまに病院に行って、高齢者がじっと自分の順番を待っているのを見ると、正直なところ「もっと別のことに時間を使えばいいのに」と思います。

薬を飲んで健康のために生きる生活より、何か1つでも打ち込めるものを見つけて、その打ち込めるものを追求するために時間を使ったほうが、「最後まで自分の人生を全まっとうできた」と言えるのではないでしょうか。私は心底、そう思うんです。

