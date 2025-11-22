「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）

パレード開始前に御堂筋では多くのファンが沿道につめかけた。終了後、パレード実行委員会は観衆が約２０万人と発表した。

早朝から場所取りを行うファンもいた御堂筋。特製のボードを製作して準備する様子もうかがえた。阪神は前日に首脳陣、選手たちが乗る号車を発表した。

振り分けは以下の通り。

【１号車】

藤川監督、安藤コーチ、小谷野コーチ、村上、及川、島本、桐敷、中野、近本、高寺、中川、大山、石井、小幡、栄枝

【２号車】

藤本コーチ、片山コーチ、田中コーチ、大竹、高橋、熊谷、原口、前川、岩崎、岩貞、佐藤輝、梅野、木浪

【３号車】

和田コーチ、筒井コーチ、野村コーチ、湯浅、伊藤将、植田、森下、才木、伊原、早川、坂本、豊田、小野寺、糸原、島田、畠

バスがスタートすると沿道からは大歓声がわき起こった。藤川監督は終了後、「阪神タイガースはすごいなと。ファンの方の熱気と、毎日頑張ってよかったなと思いました」と語った。「何のために頑張ってるのかと思うときもあったけど、この日のためでしたね。本当に素晴らしかったです」と笑みを浮かべて振り返っていた。