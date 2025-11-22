サッカー日本代表MF田中碧（27＝リーズ）が22日までに自身のインスタグラムを更新。14日の国際親善試合ガーナ戦（豊田スタジアム）で負傷したMFアブ・フランシス（24＝トゥールーズ）にメッセージを送った。

ガーナ戦ではシュートを打ちにいった際に交錯した相手MFアブ・フランシスに大ケガを負わせてしまい負傷退場。所属クラブによると、アブは復帰まで数カ月を要し、来年6月開幕のW杯にも出場できない見通しとなった。

田中は日本代表が年内の活動を終え、改めて「応援ありがとうございました。またチームに戻って頑張ります！」と投稿。

続けて「早く回復しまたサッカーしている姿を見れることを願ってます」とアブのインスタグラムアカウントを添えてメッセージをつづった。

アブも田中の投稿に反応。自身のインスタグラムのストーリーに田中の投稿を引用した。

田中は16日の取材対応では「自分が悪質なタックルをしたわけではないですし、相手選手もボールにチャレンジしてああいうシチュエーションになった。どっちが悪いとかはないが、起こった事実に関しては申し訳ないというか、残念な気持ちになりました。彼がまた回復してプレー出来ることを願うことしかできないと思う。それが一番。いろんな人を通じて状況は確認しています」と語った。

田中はガーナ戦で途中交代する際に相手ベンチに行き、敵将オットー・アッド監督に謝罪した。「（アブは）ベンチには座っていなかったので、交代する時に相手の代表である監督の所にはいかないといけないと思っていた。気持ちを伝えられたので、そこは良かったと思います」と当時の状況を説明。「（謝罪を）受け入れてくれた。アクシデントが起きた時のガーナの選手たちもそうですし、彼らの優しさに救われた部分がある。それは凄く感謝したい」とも話していた。