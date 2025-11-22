BASEの完全栄養パンにあまおう苺が登場♡新作「BASE BREAD ストロベリー」

BASEの完全栄養パン「BASE BREAD」に、人気のあまおう苺フレーバーが定番商品としてリバイバル登場♡1食（2袋）で1日に必要な33種類の栄養素が摂れる全粒粉ベースのマーブルパンは、ふんわりしっとりした食感とフレッシュで甘酸っぱい苺の香りが特徴です。おやつにも食事にも楽しめる、毎日食べたくなるフレーバーにアップデートされました。

1食で33種の栄養素を補える完全栄養パン



BASE BREAD ストロベリーは、1食（2袋）で1日に必要な33種類の栄養素を摂取できる完全栄養のパンです。

糖質35%OFF＊3で、たんぱく質13.5g、食物繊維6.4gを含み、健康と美味しさを両立しています。

*3 日本食品標準成分表2023年版（八訂）より、菓子パン あんなしとの比較（同量）

フレッシュなあまおう苺の甘酸っぱさ



使用する苺は人気の高級品種「あまおう」。濃縮果汁を使用した苺フレーバーシートが、自然でフレッシュな甘酸っぱさと香りを引き立てます。

素材選びや配合バランスにもこだわり、摘みたて苺のような風味を楽しめます。

しっとりマーブル生地で毎日でも飽きない



前回のスティックタイプからマーブル生地にリニューアル。ふんわりしっとりとした食感が特徴で、全粒粉の香ばしさと苺の優しい甘みが絶妙にマッチ。

おやつや朝食、軽食としても毎日飽きずに楽しめます。

BASE BREAD ストロベリー



価格：255円（税込）

内容量：1袋81g（1個入り）

販売方法：公式オンラインショップ／Amazon／楽天／Yahoo!ショッピング／取扱販売店

毎日食べたい完全栄養苺パン



「BASE BREAD ストロベリー」は、ふんわりマーブル生地とフレッシュなあまおう苺の甘酸っぱさが魅力の完全栄養パン♡

1食で33種類の栄養素を補えるうえ、糖質35%OFFでたんぱく質や食物繊維も摂取可能です。

公式オンラインショップやECサイト、取扱販売店で手軽に購入でき、毎日の朝食やおやつにぴったりの新定番です。