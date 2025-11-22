「スモア チョコレート フラペチーノ」（Tall 690円）「スモア チョコレート ラテ」（Short 580円〜）、「ストロベリー＆チョコレートタルト」（580円）　※価格は税込み＆テイクアウトは税率が異なる

写真拡大

　「スターバックス」は、11月26日（水）から、ホリデー第2弾として、マシュマロの食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあうクリスマスシーズンにぴったりの新作メニューを、全国の店舗で発売する。

【写真】クリスマスマーケットの定番！　アップルサイダーも用意

■マシュマロの食感を堪能

　今回発売される「スターバックス」ホリデー第2弾は、アメリカで多くの人に楽しまれる焼いたマシュマロのスイーツ“スモア”をイメージした「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」。

　「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯で、スモアをイメージしたマシュマロと全粒粉入りのクランチもトッピングされている。

　一方「スモア チョコレート フラペチーノ」は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加えた、香ばしさの中にビターな風味が際立つ奥深い味わい。ホイップクリームの上にスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げている。

　さらに、同日より甘酸っぱいストロベリーとビターなチョコレートがホリデー気分を高める「ストロベリー＆チョコレートタルト」が展開されるほか、クリスマスマーケットの定番“アップルサイダー”を「スターバックス」らしくアレンジした「ホット アップル サイダー」も用意される。