旬のぷりぷり牡蠣のうまみが最高！フライパンで煮るだけ『牡蠣と大根のキムチ煮』

寒い日の食卓にぴったりな、かきと大根の煮物。

柔らかく煮えた大根に、ぷりぷりのかきのうまみがじゅわっ。オイスターソースの濃厚なコクとキムチのピリ辛が合わさり、湯気とともに食欲をそそるひと皿です。

『かきと大根のオイスターキムチ煮』のレシピ

材料（2人分）

かき……8個（約160g）

大根（小）……8cm（約200g）

大根の葉……20g

白菜キムチ……100g

しょうゆ……小さじ1

オイスターソース……大さじ1/2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

・大根は皮をむき、幅1cmのいちょう切りにする。大根の葉は小口切りにする。

・ボールにたっぷりと水を入れ、かきの上下を返すようにして洗い、水けをきる。

（2）煮る

フライパンに水1と1/2カップとしょうゆ、オイスターソースを入れて中火にかけ、煮立ったら大根とキムチを加えて弱火にし、10〜12分煮る。大根に竹串がすっと通るくらいになったらかきを加え、1〜2分煮る。大根の葉を加えてひと混ぜし、器に盛る。

おいしく作るコツ

かきはあまり長く加熱すると身が縮み、堅くなるので、大根が柔らかくなってからフライパンに加え、さっと煮るようにします。

かきのぷりぷり、大根のほくほく、キムチのピリッ。疲れた日にこそ、余計においしい……！ ついつい夢中になって、最後まで食べちゃう予感です。

鈴木 薫スズキ カオル 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。東京生まれ。４世代で暮らす大家族の中で育ち，家族で食卓を囲む大切さを育む。2000年に開いた鈴木薫料理教室 KIDS’CLASSが評判となり、書籍、雑誌、テレビ、企業の広告、商品開発、講習会などで活躍。東京マザーズクリニックにて入院食監修、レシピ制作を担当。生活を楽しむ調理道具、食器、お取り寄せ品などの取材も多数。身近な食材を使った簡単でしゃれたおもてなし料理や、野菜をふんだんに使った家庭料理に定評がある。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）