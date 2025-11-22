£×ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬£±£²µ¨¤Ö¤êÍ¥¾¡¡¡¡Öµ»½Ñ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢´°àú¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼£×ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¤¬£²£±Æü¡¢¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç³«Ëë¡£º®¹çÃÄÂÎÂè£±Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¡¢´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¹ç·×£±£°£³£´¡¦£°ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢£³°Ì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡£ÆüËÜ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤ÎÀ©ÇÆ¤Ï£²£°£±£³¡Á£±£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢£±£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡£×ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Öº®¹çÃÄÂÎÀï¤ÇÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢¸«»öÍ¥¾¡¡ª¡¡µ»½Ñ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢´°àú¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÎÏ¶¯¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£