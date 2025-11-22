¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¡ª¿Ê²½·Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SUPER¡úDRAGON¤ò3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ°Äì²òË¶
¡È²»³Ú¡ÉMAGAZINE¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëè·î1ÁÈ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØM:ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Î12·î¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈÈ¯¡¦¿Ê²½·Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎSUPER¡úDRAGON¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ÈÇò¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤¿M!LK¤ä¡¢ÂçÌö¿ÊÃæ¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿ô¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½êÂ°¤¹¤ëEBiDAN¡£
¤½¤ó¤ÊEBiDAN¤Ç¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢9¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎSUPER¡úDRAGON¤À¡£
12·î¤Ï¤½¤ó¤ÊSUPER¡úDRAGON¤ò¡¢M:ZINEÊÔ½¸Éô°÷¤ÎMrs. GREEN APPLE¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î3¿Í¤¬3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ°Äì²òË¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡SUPER¡úDRAGON¤È¤Ï¡©
2015Ç¯9·î27Æü·ëÀ®¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢9¿ÍÁÈ¿Ê²½·Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SUPER¡úDRAGON¡ÊÄÌ¾Î¡È¥¹¥Ñ¥É¥é¡É¡Ë¡£
¥é¥Ã¥×¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë9¿Í¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2016Ç¯11·î¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØPendulum Beat!¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãå¡¹¤È³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¡¢2023Ç¯3·î25Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±éSUPER¡úDRAGON SPECIAL LIVE ¡ÖPersona¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·î6Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØNew Rise¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Ç°´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë9ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖSUPER¡úDRAGON LIVE TOUR 2025 SUPER X¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î3Æü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿É½Âê¶Ê¡ØConcealer¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4th¥·¥ó¥°¥ë¡ØConcealer¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£
10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡È¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¡É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¢¡¼Æºê³Ú¡ÊSUPER¡úDRAGON¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢SUPER¡úDRAGON¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª