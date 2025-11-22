2025年11月22日放送の「ぶらり途中下車の旅」は相鉄線の旅。

旅人は、石井正則。

相鉄線

横浜から海老名を結ぶ相鉄本線と、二俣川から分かれて湘南台を結ぶ相鉄いずみ野線、西谷から新横浜を結ぶ相鉄新横浜線があります。

2019年11月には羽沢横浜国大からJR線と、2023年3月には東急東横線・目黒線との相互直通運転が開始。首都圏の広域鉄道ネットワークとして注目されています。

今週の旅人：石井正則

1973年生まれ。神奈川県出身。俳優として数多くの映画・舞台・テレビ番組で活躍する一方、自転車や写真、コーヒーなど多彩な趣味人です。

コーヒー好きが高じて巡った喫茶店は2000店を超えるのだとか！身長158cmの小さな体に、たくさんの好奇心が詰まっています！

おじゃましたところ 横浜駅 dacō 横浜臨港パーク 平沼橋駅 Musetteたまご料理 じんぽう 天王町駅 PILE - a collaborative studio -（アーティスト 犬山さきさん） 和田町駅 Morning Star Trading さがみ野駅 梵天カレーさがみ野店 Musetteたまご料理 じんぽうPILE - a collaborative studio -（アーティスト 犬山さきさん）Morning Star Trading梵天カレーさがみ野店



dacō 横浜臨港パーク（横浜駅）

横浜ティンバーワーフの1Fにオープンした都市型ベーカリーカフェ。オープンキッチンの中で次々に焼き上がるパン、揚げたてのドーナッツが味わえます。テラス席で港や公園を眺めながらいただくと、また格別です。

【最寄駅】

みなとみらい線「新高島駅」・「みなとみらい駅」から徒歩15分

横浜市営バス・ベイサイドブルー乗車、停留所「パシフィコ横浜ノース」より徒歩約5分

【所番地】神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ 1階

【営業時間】10:00〜19:00（L.O.18:30）

【定休日】不定休

【ホームページ】https://peaceput.com/shops/daco/

【Instagram】https://www.instagram.com/daco.pan/

【補足】テラス席はペット同伴でご利用いただけます。

ロシア、フランス、ドイツなどの手作りで郷愁あふれる雑貨を中心に、日本の作家の作品も揃えています。眺めているだけでも、心がワクワクする商品が棚一杯に並びます。

【最寄駅】

相鉄線 「平沼橋駅」から徒歩8分

「横浜駅」みなみ西口から徒歩5分

【所番地】神奈川県横浜市西区南幸2-12-5 城勘ビル1階

【電話番号】045-900-5035

【営業時間】11:00〜19:00

【定休日】水・日

【ホームページ】http://musette.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/musette.yokohama/

【X】https://x.com/zakka_musette

【Threads】https://www.threads.com/@musette.yokohama

たまご料理 じんぽう（平沼橋駅）

全国から取り寄せた新鮮なブランド卵を使って作る贅沢なたまご料理がいろいろ。ランチの玉子焼き御膳には、3種類の卵をブレンドした卵焼きと、生卵1個。そして、プリンまでついてくる豪華版。

【最寄駅】

相鉄線 「平沼橋駅」から徒歩9分

「横浜駅」から徒歩8分

【所番地】神奈川県横浜市西区岡野1-16-10 SPARKLE1F

【電話番号】070-8556-1105

【営業時間】

＜ランチ＞ 11:30〜14:00（L.O.13:45）

＜ディナー＞17:00〜23:00（L.O.22:00）

【定休日】ディナーのみ水曜日

【ホームページ】https://select-type.com/s/jinpou-yokohama_okabe_pc

【Instagram】https://www.instagram.com/jinpou.tamago.yokohama/?hl=ja

PILE - a collaborative studio -（天王町駅）

相鉄線の天王町駅近くの高架下にある、新たな創造の為の自由な協働空間。デザイナーやアーティストたちが空間を共有しながら、自由に制作したり創造的な活動を行う事が出来るワークスペース。

【最寄駅】相鉄線「天王町駅」から徒歩1分

【所番地】神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134-9 星天qlayD-2

【電話番号】080-6040-0045

【スタッフ在中時間】

＜月〜金＞10:00〜18:00

＜土・日＞10:00〜17:00

（会員は24時間利用可能）

【定休日】祝日

【ホームページ】https://pile.yokohama/

【Instagram】https://www.instagram.com/pile_yokohama/

【補足】見学・内覧はWebサイトからお問い合わせください。

■アーティスト 犬山さきさん

PILEで創作活動をする作家さんの一人。高架下で行われているパブリックアート展覧会にも作品を出品。二日酔いの朝をモチーフにした絵など、その時々の感情を画にしています。

【Instagram】https://www.instagram.com/inuya_ma/

※ご連絡の際はInstagramのDMからお願いします。

Morning Star Trading（和田町駅）

店長の尾形さんは、毎年のようにネイティブアメリカンジュエリーを買い付けて出かけています。現地のアーティストとは家族ぐるみのお付き合い。ジュエリーは、単なる装飾品ではなく、様々な思いも込められているといいます。

【最寄駅】相鉄線「和田町駅」から徒歩3分

【所番地】神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1-18-4

【電話番号】090-7895-3066

【営業時間】12:00〜18:00

【営業日】Instagramをご確認をお願いします

【Instagram】https://www.instagram.com/morningstar.woman/

黒ナッツカレーとは、カシューナッツをミキサーにかけ、20分間じっくり炒め、香ばしさが出たら6種類のスパイスで煮込んだカレーのスープに入れ2時間煮込んだ後、3日間熟成させたもの。これを様々な具材にかけていただきます。

【最寄駅】相鉄線「さがみ野駅」から徒歩7分

【所番地】神奈川県海老名市東柏ケ谷3-17-16 ギャラリーさがみ野

【電話番号】046-293-9929

【営業時間】

＜ランチ＞ 11:00〜14:30（L.O.14:00）

＜ディナー＞17:00〜20:30（L.O.20:00）

【定休日】不定休

【Instagram】https://www.instagram.com/bonten_curry/?hl=ja