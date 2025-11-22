ナイジャ州にあるカトリック校の寮の光景。生徒が拉致される事件が発生した＝ナイジェリア/Christian Association of Nigeria

アブジャ（CNN）ナイジェリア北中部ナイジャ州で21日未明、武装集団が私立のカトリック校に侵入する事件があり、地元警察によると、数百人の生徒が拉致された。ナイジェリアでは相次ぐキリスト教徒への暴力に怒りの声が広がっている。

一部の生徒は襲撃時に避難したものの、ナイジェリア・キリスト教協会（CAN）によると、生徒215人と教師12人が拉致されたという。

CANのナイジャ州支部幹部を務めるブルス・ダウワ・ヨハンナ氏は、学校の閉鎖を前に保護者が子どもたちを迎えに来ている状況だと説明した。

学校を訪れたヨハンナ氏は、拉致された子どもたちの保護者と面会。広報担当者によれば、CANは政府や治安機関と協力の上、子どもたちの安全な帰還に取り組んでいるという。

ナイジャ州は首都アブジャに隣接する地域。隣のクワラ州でも今週、武装集団による同様の教会襲撃事件が起きていた。この時の教会襲撃では少なくとも2人が死亡し、聖職者を含め礼拝に集まっていた数人が拉致された。

さらに北西部ケビ州でも今週、武装集団が女子寄宿学校に押し入り、生徒25人を拉致する事件が発生した。この襲撃で教頭が射殺された。

ナイジェリアでは現在、武装集団が脆弱（ぜいじゃく）な民間人を標的に、身代金目的で集団拉致を行う襲撃事件が相次ぐ。また宗教的動機に基づく襲撃や、地域・民族間の対立に起因する他の抗争、限られた土地や水資源を巡る農民と牧畜民の争いにも悩まされている。

トランプ米大統領はナイジェリアでイスラム主義者がキリスト教徒を「大量虐殺」しているとの論議のある主張を巡り、たびたび怒りを表明。キリスト教徒を守るための軍事行動も辞さないと警告してきた。