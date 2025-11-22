◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）

来春のクラシック路線への登竜門となる東京スポーツ杯２歳Ｓの枠順が１１月２２日、確定した。

６月８日の東京で新馬勝ちして、大物感あふれる良血馬ダノンヒストリー（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）は、７枠９番に決定した。

６月１５日の阪神で新馬勝ちして以来の一戦で、一族に活躍馬が居並ぶ良血馬サレジオ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）は、５枠６番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ラストスマイル 牡２ ５６ 杉原 誠人

（２）テルヒコウ 牡２ ５６ 坂井 瑠星

（３）リネンタイリン 牡２ ５６ 内田 博幸

（４）ライヒスアドラー 牡２ ５６ 佐々木 大輔

（５）ローベルクランツ 牡２ ５６ 松山 弘平

（６）サレジオ 牡２ ５６ アレクシ・プーシャン

（７）チュウワカーネギー 牡２ ５６ 北村 友一

（８）ゾロアストロ 牡２ ５６ トム・マーカンド

（９）ダノンヒストリー 牡２ ５６ ダミアン・レーン

（１０）パントルナイーフ 牡２ ５６ クリストフ・ルメール

（１１）ストームサンダー 牡２ ５６ 戸崎 圭太

（１２）コッツォリーノ 牡２ ５６ 横山 典弘