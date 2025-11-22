魔法のSE音まで収録！バンダイ ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペン
バンダイから、「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のアニメ化を記念した、ハーツラビュル寮のマジカルペンを紹介します。
作中のイメージを豪華に再現し、魔法のSE音まで収録した本格的ななりきりアイテムが登場しました。
予約開始日：2025年11月21日(金) 16時
価格：5,940円（税込）（送料・手数料別途）
販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
セット内容：マジカルペン本体、アートシート
サイズ：約W37mm×約H170mm×約D32mm
バンダイから、「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のアニメ化を記念して、ハーツラビュル寮の寮生たちが使用するアイテムを忠実に再現した商品が登場しました。
ラインストーンや金色塗装を施すことで、作中のきらびやかで魔法めいた雰囲気をそのまま立体化しています。
手にした瞬間にナイトレイブンカレッジの世界観に入り込めるような、重厚感のある仕上がりが魅力です。
5人の魔法SE音を収録
本商品の最大の特徴は、本体のボタンを押すことで鳴るサウンドギミックです。
ハーツラビュル寮に所属する5人のキャラクターそれぞれの魔法SE音が収録されています。
実際に魔法を発動しているかのような臨場感ある体験を楽しむことができます。
こだわりの造形と限定アートシート
本体サイズは全長約170mmと存在感のある大きさで、ディスプレイモデルとしても見応え十分です。
さらに、本商品だけのオリジナルデザインを使用したアートシートも付属します。
コレクションアイテムとして飾るだけでなく、手に取って遊ぶこともできる、ファン必携のアイテムです。
ディズニー ツイステッドワンダーランド ハーツラビュル寮 マジカルペンの紹介でした。
