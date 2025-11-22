立川志らく、橋下徹氏に向いてる職業→理由にメッセンジャー黒田爆笑「乱暴なことを言ってても…」
落語家の立川志らくが、きょう22日放送の『大阪おっさんぽ』(毎週土曜 後6：58 ※関西ローカル)に出演する。
【番組カット】「何かしたでしょ？」現在中学1年生の長女について語る立川志らく
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。ゲストに志らく、橋下徹氏を迎え、大阪・北新地で町ブラする。
今回の舞台は、大阪を代表する歓楽街「北新地」。高級店が多いイメージだが、最近ではリーズナブルな店も増えているそうで、庶民でも楽しめる店を探しておっさんぽに繰り出す。黒田とは初対面の志らくは、黒田のことを「大阪のバラエティを牛耳っている人」と認識していたそう。
実は志らくは、師匠の立川談志さんのかばん持ちをしていた弟子の頃に、何度か北新地に連れてきてもらったことがあるという。その頃の談志と桂米朝との熱いエピソードを披露する。
また茶碗蒸しのお店「太らん」では、料理を味わいながら、志らくが落語家を志したきっかけを深掘り。落語は好きだったものの、落語家になるつもりはなかった志らくが、「当時は大嫌いだった」という談志さんに弟子入りした経緯を明かす。
さらに志らくは橋下氏のことを「落語家に向いている」と断言。「これだけ乱暴なことを言ってても消えないんですから」という理由に黒田は爆笑する。
町を散策しながら話題は自分たちの娘の話に。志らくの長女は現在中学1年生で反抗期。幼い頃は「パパと結婚する」と言っていたのに、今や「心底嫌い」と言われるそう。黒田は「何かしたでしょ？」と聞いてみると…。
【番組カット】「何かしたでしょ？」現在中学1年生の長女について語る立川志らく
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。ゲストに志らく、橋下徹氏を迎え、大阪・北新地で町ブラする。
今回の舞台は、大阪を代表する歓楽街「北新地」。高級店が多いイメージだが、最近ではリーズナブルな店も増えているそうで、庶民でも楽しめる店を探しておっさんぽに繰り出す。黒田とは初対面の志らくは、黒田のことを「大阪のバラエティを牛耳っている人」と認識していたそう。
また茶碗蒸しのお店「太らん」では、料理を味わいながら、志らくが落語家を志したきっかけを深掘り。落語は好きだったものの、落語家になるつもりはなかった志らくが、「当時は大嫌いだった」という談志さんに弟子入りした経緯を明かす。
さらに志らくは橋下氏のことを「落語家に向いている」と断言。「これだけ乱暴なことを言ってても消えないんですから」という理由に黒田は爆笑する。
町を散策しながら話題は自分たちの娘の話に。志らくの長女は現在中学1年生で反抗期。幼い頃は「パパと結婚する」と言っていたのに、今や「心底嫌い」と言われるそう。黒田は「何かしたでしょ？」と聞いてみると…。