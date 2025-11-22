6日、解禁されたズワイガニ漁。

金沢市のかなざわ総合市場で行われた初競りではオスの最高級品「輝」に450万円の過去2番目の高値が付いたほか、それぞれの漁船の漁師が、その日に獲れた中から最も品質の良いカニを選ぶ新ブランド「一番推し」が登場するなどズワイガニ漁が活気を見せています。

今回は、そのにぎわいの裏で奮闘する漁師たちへの密着です。

ズワイガニ漁に密着

8日に訪れたのは、県内のズワイガニ漁獲量の1~2割を担っている港、石川県加賀市の橋立漁港。今回取材させていただいくのは、底引き網漁船・第五恵比寿丸です。

天候をギリギリまで確認し出港の有無や時間を決める漁師たち。翌日の早朝から天候が荒れる予報で、この日は午後4時に港を出発です。取材に同行したカメラマンが波の揺れでバランスを崩し撮影に苦労する中、他の漁船も続々と出港し、ズワイガニのいるポイントへ向かいます。

船を走らせることおよそ1時間20分。あたりは夜の闇に包まれ、ここから漁の開始です。

「その年その年で感覚つかんで」長年の経験で網入れ

舵を握るのは、この道40年の遠塚谷透船長。

遠塚谷透 船長「年々変わってくる。その年その年で感覚つかんで」

水深300メートル前後の場所に潜むズワイガニ。船長は水深レーダーの情報と長年の経験や今年の傾向を集約して、網を入れる場所を決めます。この日は水深およそ270メートルで、沖合およそ30キロの地点で漁が始まりました。

ズワイガニを獲る底引き網漁では、網を海に下ろし、海底をはわせるようにその網を引きます。網を引くこと1時間、いよいよ水揚げです。5人がかりで網を手繰り寄せます。

網の中には大量のズワイガニが入っています。

漁師「ちょっと少ないかな。それでも入っとる方やと思う」

船上で素早く仕分け

漁師たちは網からカニを出した後、その場で獲れたカニを素早く検品していました。

漁師「規格の大きさと仕分けをしている。あとはカニの質と」

数を数えつつ、甲羅の大きさを測り、カニを仕分けていきます。大きなカニは爪を縛る作業も行います。仕分けが終わると、水槽や甲板下に運び入れます。

網を海に入れてからここまで、およそ2時間。この工程を5回繰り返します。

漁師たちの束の間の休憩

一方で、船で網を引いている1時間は、漁師たちにとって束の間の休憩時間です。

長時間にも及ぶ漁の中でお腹を満たすのも欠かせません。気になる船の上での漁師飯。

この日は、漁師特製・トラエビの味噌汁でした。また、取材班にも振舞っていただきました。

リポーター「寒い海だとすごいほっとしますね、美味しいです！ありがとうございます」

船には仮眠室もあり、体を休めることもできます。

環境の配慮も欠かさず

小さいカニは海に返すなど環境にも配慮しながら行われるズワイガニ漁。県の漁業協同組合は、研究機関とも連携して持続的に資源が取れるように漁獲量の規制や資源量の把握などを行っています。

最後の網をあげると、12時間に及ぶ漁が終わりです。帰港したのは、翌日の午前4時でした。

最高級ブランド「輝」や新ブランド「一番推し」は！？

一度解散し、10時間後の午後2時。出荷に向けた選別をするため、船から次々とカニが運ばれていきます。大きさだけでなく、色や傷、身やみその入り具合など選別は、さまざまな視点で行われていました。

石川県の最高級ブランド「輝」や今年から始まった新ブランド「一番推し」はいたのでしょうか。

「今日は該当なし」「ダメでした、残念ながら」

第五恵比寿丸・経営者 橋本勝寿さん「（Q.重さが足りていたけど？）足りててもダメ。足が離れたらダメ」

話を聞くと、新ブランド「一番推し」の候補に該当するものはあったものの、重さを測った後に足が離れてしまったということです。

長い時は5時間以上かかるという選別作業。時には10人がかりですべてのカニの状態を確認していきます。

遠塚谷透 船長「（Q.今回の漁を終えて）決めた数はとったし、そんなもんやわ」

第五恵比寿丸・経営者 橋本勝寿さん「よく（カニが）入ってる。資源量が豊富やから今年。みなさんは食べやすい値段やと思う」

出港から選別まで24時間を超える作業。漁師のみなさんに感謝しながら、今年も冬の味覚を楽しんでほしいと思います。