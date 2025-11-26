ANAインターコンチネンタルホテル東京のスイーツビュッフェとパリ発香水ブランド「ロジェ・ガレ」がコラボ
華やぐ季節に、ANAインターコンチネンタルホテル東京「ブリュワーズ コーヒー＆バー」で楽しむ限定ビュッフェが登場。2025年11月1日（土）から2026年1月4日（日）はフランスの香水ブランド「ロジェ・ガレ」コラボがテーマ。赤と黄色の鮮やかなフィナンシェや、編集部を魅了した「イチジクタルト」など、絶品スイーツをご紹介。
香水の世界観を映した唯一無二のスイーツやセイボリーを、編集部が詳しくレポートします。
◆ANAインターコンチネンタルホテル東京の「フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ」を体験
「ロジェ・ガレ」とのコラボレーションビュッフェが登場
2026年1月4日（日）までの期間限定で、ANAインターコンチネンタルホテル東京の3階、ロビーを見下ろす開放的な「ブリュワーズ コーヒー＆バー」にて、「ロジェ・ガレ」のホリデーコレクションから着想されたコラボレーションスイーツビュッフェを開催。
ツリーやジンジャークッキーなど、ホリデーらしい遊び心あふれるアイテムがずらりと並び、見た目にも華やか。「ロジェ・ガレ」の象徴的なアイテムである「サボン パフュメ」（丸形ソープ）をイメージしたフィナンシェや、ロゴ入りチョコレートをのせたマカロンなど、コラボレーションらしいアイテムも登場。さらに、「ロジェ・ガレ」の香水を試すことができるコーナーが用意され、ミニサイズの香水サンプルをお土産でもらえるのもうれしいポイント。
◆編集部のお気に入りメニューをご紹介！心ときめくスイーツを1つ1つ楽しんで
編集部のイチオシメニューは「イチジクタルト」。大きめのイチジクがインパクトに
早速、スイーツを取りにビュッフェ台へ向かいます！ 黄色やピンク、グリーンなど、色鮮やかなスイーツに心が躍りますね。しかも「ブリュワーズ コーヒー＆バー」はブルーの取り皿がおしゃれで、並べたスイーツがしっかり映えますよ。
さらに、アフタヌーンティースタンドが無料で借りられるので、スタンドに盛り付けてアフタヌーンティースタイルでお食事が楽しめるのも、ポイントです。
編集部のイチオシメニューは、季節を感じられる「イチジクタルト」。ベイクされたイチジクは、みずみずしくて甘さがギュッと詰まっていました。さらに、甘さ控えめのタルト生地が、イチジクの甘さをより引き立ててくれるのがポイント。いちじくがゴロっと入っているのも、贅沢感があっていいですよね。
お花の形がかわいい！いちごをそのまま食べているような「ストロベリークリームとフィナンシェ」
赤色のお花が咲いたような、こちらの綺麗なスイーツは、実はフィナンシェなんです。バターを感じるしっとりとしたほどよい甘さのフィナンシェの上には、甘酸っぱいストロベリークリームのトッピング。なんとこのクリーム、いちごをそのまま食べているような濃厚な味わいが魅力。
黄色いお花のフィナンシェも並んでいて、そちらはオレンジクリームがトッピングされています。2種類のフィナンシェを食べ比べしてみるのも、おすすめですよ。
エアリーな食感が楽しめる「マカロン」は2種。パリらしいスイーツもどうぞ
「ロジェ・ガレ」の発祥は花の都・パリ。パリの人気スイーツといえば、やっぱりマカロンですよね。色鮮やかでかわいらしいマカロンは、「ピスタチオ」と「ラズベリー」の2種類を用意。生地は、空気を含んでいるかのような軽くてサクフワな食感。そのエアリーな生地のおいしさに驚くこと間違いなし。
「ピスタチオ」は濃厚なピスタチオの味わいを楽しめるガナッシュで、しっかりとした甘さが特徴。「ラズベリー」は、さっぱりとしたラズベリーの酸味の効いたガナッシュで、いくらでも食べられそうな軽やかな風味です。
セイボリーは7種登場。食べ応えのある贅沢メニューに大満足
セイボリーは7種のメニューが固定で、プレートに盛り付けて提供されます。
「カリフラワーのフランとコンソメジュレ キャビア添え」はプリンのようになめらかなフランで、カリフラワーの優しい甘みをじっくり感じることができます。スプーンで少し混ぜながら食べるのがおすすめですよ。塩味をしっかり感じるので、スイーツの合間にもぴったりの1品。
さらに、プリッとした食感のウインナーが特徴の、サクサクのパイ生地で包まれた「ソーセージロール」はお肉のうまみが凝縮されていて、食べ応えバッチリ！ オリーブオイル漬けのキャビアが香り高さをプラスしてくれています。
◆ビュッフェが提供されるのは、コーヒーの香りに包まれるとっておきの場所
「1日に1度は、素晴らしいひとときを」をテーマにしたコーヒー&バー
今回訪れた「ブリュワーズ コーヒー＆バー」は、挽きたてのコーヒー豆の音や香り、黄金のクレマのピローが包む滑らかな雫、幾重にも重なる深い味わいがいつでも楽しめる場所です。バリスタによる本格コーヒーや、ミクソロジストが丹念に作るカクテルとともに、ケーキやペストリーなど魅力的な料理を幅広く楽しめます。
この季節だけの、特別なコラボスイーツビュッフェ。ぜひかわいいものが好きな人や、コーヒーが香る空間でスイーツに癒されたい人は、足を運んでみてください。
