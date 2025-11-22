【リレハンメル（ノルウェー）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは２１日、ノルウェーのリレハンメルで開幕し、混合団体第１戦（ＨＳ１４０メートル、Ｋ点１２３メートル）で丸山希（北野建設）、二階堂蓮（日本ビール）、伊藤有希（土屋ホーム）、小林陵侑（チームＲＯＹ）の順に飛んだ日本は、合計１０３４点で優勝した。

日本のＷ杯混合団体優勝は２０１３年１２月のリレハンメル大会以来２度目。日本は１番手の丸山が１回目でトップに立ち、そこから一度も首位を譲らなかった。２位は８・９点差でスロベニア、３位は１０・１点差でオーストリア。

着地を決めた小林陵が何度も手をたたき、待っていた仲間と抱き合った。「めっちゃ緊張した」。五輪シーズン開幕戦の混合団体で、１２年ぶりの優勝を飾った日本。本調子ではなかった小林陵が「ほんとに助かりました」と感謝したのが、３番手で飛んだ伊藤だった。

１回目を２位スロベニアと１５・４点差の首位で折り返し、迎えた２回目。丸山が着地に失敗して１・４点差に迫られ、二階堂も飛距離を落とした。ここで伊藤。「少しでも陵侑君が楽に飛べたら」と１３２メートル５０で再び点差を広げ、小林陵が１３３メートルで逃げ切った。

伊藤は前回優勝した１２年前も１番手で貢献。その存在感は３１歳となった今も変わらない。今夏は不振で苦しみながら、ぶれずに冬仕様の助走を磨き開幕に合わせた。直前練習の安定ぶりを見て起用した女子の金城ヘッドコーチは「間違いなく今日のＭＶＰ」と断言した。

日頃から自身が敗れた試合も後輩の活躍を喜び、ジャンプ界の発展を願うチーム最年長。「頼れるメンバーばかりで、みんなが助けてくれて自分も飛ぶことができた」。そんなベテランに支えられ、日本が五輪へ最高のスタートを切った。（福井浩介）