¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡ÈµÓÄ¹¡É¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¡ÊÁ´¿È¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å120¥¥í¡¢23ºÐ¤Î¼ã¼ê¡È¤¶¤ó¤Ð¤é¡ÉÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£Ëë²¼Í¥¾¡¤òÁè¤¦¼ÂÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖµÓ¤Ê¤¬¤Ã¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë6ÀïÁ´¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿Ëë²¼½½¸ÞËçÌÜ¡¦°ì°Õ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ÈËë²¼Æó½½»ÍËçÌÜ¡¦ÎµæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£¤³¤Î°ìÈÖ¤Ç¾¡¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤¬º£¾ì½ê¤ÎËë²¼Í¥¾¡ÎÏ»Î¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¼èÁÈ¤À¡£
¡¡¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å194¥¥í¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢ºòÇ¯¼··î¾ì½ê¤ËËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ½Ð¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ì°Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¼··î¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸¤¯Ëë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ½Ð¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎµæÆ¡£¤È¤â¤Ë¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÏ»Î¤À¡£
¡¡Âç¤¤¯Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë°ì°Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎµæÆ¤Ï¥¹¥é¤Ã¤È½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤½¤ó¤ÊÎµæÆ¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦À°¤Ã¤¿´é¤À¡×¡ÖÉ¡¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£°ì°Õ¤¬¤¹¤°¤Ëº¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ß»ß¤á¤ë¤È¡¢½Å¤¿¤¤ÂÎ¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£ÎµæÆ¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯°ì°Õ¤¬´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢²ù¤·¤¤1ÇÔÌÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë°ì°Õ¤Ï7ÀïÁ´¾¡¤È¤·¡¢¸«»ö¤ËËë²¼Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤âËë²¼Í¥¾¡¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎµæÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¶¯¤¤¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Öº£¸å¤Ë´üÂÔÂç¡×¤Ê¤É¡¢¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë