SEVENTEEN¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¡ÈÌ¾¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¥Ð¥ì¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿Ç®°Õ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
SEVENTEEN¤Î¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¿Í´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹º¹18cm!? ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢Èþ¿Í¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È2SHOT
¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï11·î21Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡Ø¿·¿Í´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î°¦¤ÇÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÀï½Ñ¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Âº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬¾¡¥ï¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤¦°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡£¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¡È¥Ö¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖÉ¬¾¡¥ï¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤È²¹¤«¤¯´ó¤êÅº¤¤¡¢Îå¤Þ¤·Â³¤±¤¿¡£Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ä¤¤¤ÆÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÌÛ¡¹¤È¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Èà¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¿°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÀïÎÏÊ¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¡ÈËüÇ½¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÀµ´±¾±¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡×¤È¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤ò¹Ö»Õ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤Î¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Ó¡É¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ´ÆÆÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·µ÷Î¥´¶¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿·¿Í´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ½é¤Î¡È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÅª¤Ê´ë²è¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î¿¿Ùõ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¡ÖÉ¬¾¡¥ï¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤êÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤È¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡ÖÉ¬¾¡¥ï¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤ÈÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤ÎV¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¡Ö¶½¹ñÀ¸Ì¿¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥º¡×¤ÎÂÐ·è·ë²Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëSEVENTEEN¤Ï¡¢11·î27Æü¡¦29Æü¡¦30Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡×¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ê12·î4Æü¡¦6Æü¡¦7Æü¡Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ê11Æü¡¦12Æü¡Ë¡¢Ê¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¡Ê20Æü¡¦21Æü¡Ë¤Ø¤È¡¢4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥×¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡£¿ÈÄ¹174cm¡£2012Ç¯¤«¤éPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢3Ç¯2¥«·î¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â¤¤MC¥¹¥¥ë¤äÍ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡£