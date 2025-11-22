波瑠、川栄李奈出演のＴＢＳドラマ「フェイクマミー」第７話が２１日に放送された。

戦慄のラスト。日高茉海恵（川栄李奈）に執拗な粘着を繰り返す元恋人の本橋慎吾（笠松将）が、いろは（池村碧彩）が自分の娘であることを察知し…。バラの花束の中にいろはとのＤＮＡ鑑定書を入れて送りつけてきた。

本橋の妻さゆり（田中みな実）も、夫と茉海恵との過去を知り…。ネットは悲鳴。「本橋家怖いって 夫婦どっちも」「無理」「元カノに執着するのキモい」「ここまで気持ち悪いのすごい（俳優さんすごい）」「執着やばすぎる本橋夫婦」と震撼する投稿が相次いだ。

一方で、「いつの間にＤＮＡ鑑定を！？」「やっぱりＤＮＡ鑑定か…というか一体どこでいろはちゃんの鑑定材料手に入れたんやキモ…」との反応も。

第７話では該当する場面が見当たらないが…。

前々回第５話の終盤、慎吾にいろはの存在を知られた直後、学校帰りの花村薫（波瑠）といろはに、謎の女が近づいてきて「柳和学園ってどちらになりますか？お嬢さんは柳和の生徒さんかな？」と道を聞いてきた場面。女がいろはに「制服がよくお似合いだね」と言って、いろはの制服に手を伸ばし、薫が制止したが…。画面を一時停止すると、いろはの襟元についている髪を、さっと抜き取られているのが映っている。

「あの女髪の毛持って行ったよね？」「ＤＮＡのやつ、あの時道で声かけてきた女の人だよな」との指摘も投稿された。