¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×ºÇ½ªÏÃ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹æµã¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¡×´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯
¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¥·ー¥º¥ó5¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÂæËÜÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤¬Âçµã¤¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎÞ¤¬¡Ö¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¥Þ¥¤¥¯Ìò¤Î¥Õ¥£¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¤Î¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Î¥»¥¤¥Ç¥£¡¦¥·¥ó¥¯¡¢¥ëー¥«¥¹Ìò¤Î¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¤¬¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥¯¤Ï¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÞ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤À¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤é¾¯¤·À¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¤¬¡Ö¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥²¥¤¥Æ¥ó¡Ê¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡Ë¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¸ª¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ò¸«¤¿¤éÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¤¥ì¥Ö¡Ê¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ë¤À¤±¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤â¤Þ¤ÀÊ¿ÀÅ¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¼«¿È¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¹æµã¤·»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¤ò¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î²óÁÛ¥·ー¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¢¥Ë¥á¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥éー¥É¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¥¹¥íー¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£³§¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤«¤ë¿Í¤¤¤ë¤«¤Ê¡©ËÜÅö¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Ë¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²óÁÛ¥·ー¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥ÑーÌò¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¤â¡Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î½ªÈ×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬µã¤»Ï¤á¤¿¡£¥é¥¹¥È20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Îµã¤¤Ã¤×¤ê¤Ï¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥¦¥£¥ëÌò¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤Ï2025Ç¯ 11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¡¢VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
Source: